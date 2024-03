Krejčí přispěl pěti body k výhře Atlanty, Irving rozjásal Dallas v poslední vteřině

Dallas táhl Luka Dončič, jenž nasbíral 37 bodů a devět doskoků. Slovinská hvězda také trojkou srovnala 25 sekund před koncem na 105:105. Denver následně neuspěl a Mavericks měli poslední necelé tři vteřiny na rozhodující akci. Vyhození z autu šlo do rukou Irvinga, ten vyslal levačkou míč na koš a balon propadl obroučkou.

Sestřih zápasu Dallas – Denver:

„Kyriemu všichni v takových momentech důvěřujeme. Je to typ hráče, kterému přihrajete a prostě se jen díváte, co se stane. A dnes to byla pěkná podívaná,“ řekl pivot Dallasu Dereck Lively. „Občas se i hodinu v kuse věnuji své slabší ruce. Jako malý hráč musím mít širokou škálu možných zakončení. A na tom pracuji už od dětství,“ dodal Irving, který dal 23 bodů.

Denver po prohře přišel o první pozici v tabulce Západní konference, kam se těsně dostala Oklahoma City. Navíc se na Denver dotahuje třetí Minnesota. To čtvrtí Clippers postupně z boje o nejlepší trojku konference odpadávají, po nečekané prohře s Atlantou ztrácejí na čelo už pět výher.

Atlanta ničila Clippers svou rychlou hrou, 31 bodů dala z protiútoků. Postupně si vybudovala vedení až o 29 bodů. „Skvěle jsme si jeden druhému pomáhali. Byli jsme aktivní a získali jsme důležité a skvělé týmové vítězství,“ řekl Dejounte Murray, autor 21 bodů.

Sestřih zápasu LA Clippers – Atlanta:

Na jednu z pěti trojek mu nahrál Krejčí. Český basketbalista opět dostal důvěru v základní sestavě a předváděl dobrý výkon hlavně v obraně. Blýskl se i blokem na hvězdu soupeře Jamese Hardena, který se snažil přehrát Krejčího jeden na jednoho, dostával se před něj do zakončení, ale Krejčí vyskočil a z boku mu míč odpálil. Proměnil i všechny tři trestné hody.

Boston bez potíží vyhrál 130:104 nad Washingtonem v souboji nejlepšího a nejhoršího týmu soutěže a ještě pošetřil opory. Zazářil Sam Hauser, jenž nahradil odpočívajícího Jaylena Browna, a dal 10 trojek ze 13 pokusů a celkem 30 bodů. Prožil tak nejlepší zápas kariéry.

Milwaukee zvítězilo nad Phoenixem 140:129 i bez své hlavní hvězdy Janise Adetokunba, který kvůli zdravotním potížím chyběl. Zastoupili ho ale Damian Lillard s 31 body a 16 asistencemi a především Boby Portis, který rovněž dal 31 bodů.

Sestřih zápasu San Antonio – Brooklyn:

Victor Wembanyama dovedl San Antonio k výhře 122:115 nad Brooklynem po prodloužení, skončil s 33 body, 15 doskoky, sedmi asistencemi a sedmi bloky. Hlavní akci provedl 38 sekund před koncem prodloužení: zasmečoval rovnou z přihrávky, dostal Spurs do vedení 116:115 a následně zablokoval už téměř jistý koš soupeře. San Antnonio pak už vedení uhájilo.

Výsledky basketbalové NBA LA Clippers - Atlanta 93:110 (za hosty Krejčí 5 bodů, 3 asistence a 2 doskoky)

Dallas - Denver 107:105

Detroit - Miami 101:104

Milwaukee - Phoenix 140:129

Orlando - Toronto 111:96

San Antonio - Brooklyn 122:115 po prodl.

Washington - Boston 104:130

Tabulky:

Východní konference:



Atlantická divize:

1. x-Boston 67 53 14 79,1 2. New York 67 40 27 59,7 3. Philadelphia 67 37 30 55,2 4. Brooklyn 68 26 42 38,2 5. Toronto 68 23 45 33,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 68 44 24 64,7 2. Cleveland 67 42 25 62,7 3. Indiana 68 38 30 55,9 4. Chicago 68 33 35 48,5 5. Detroit 67 12 55 17,9

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 68 40 28 58,8 2. Miami 67 37 30 55,2 3. Atlanta 67 30 37 44,8 4. Charlotte 68 17 51 25,0 5. Washington 68 11 57 16,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 67 41 26 61,2 2. Dallas 68 39 29 57,4 3. Houston 67 32 35 47,8 4. Memphis 68 23 45 33,8 5. San Antonio 68 15 53 22,1

Severozápadní divize:

1. Oklahoma City 67 47 20 70,1 2. Denver 68 47 21 69,1 3. Minnesota 67 46 21 68,7 4. Utah 67 29 38 43,3 5. Portland 67 19 48 28,4

Pacifická divize:

1. LA Clippers 67 42 25 62,7 2. Sacramento 66 38 28 57,6 3. Phoenix 68 39 29 57,4 4. Golden State 66 35 31 53,0 5. LA Lakers 68 36 32 52,9

Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off.