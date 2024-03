Krejčí měl smůlu při trojkách, přesto sedmi body pomohl Atlantě k výhře

Krejčí tentokráte neměl takové štěstí při střelbě za tři body, když se míče odrážely od obroučky a jen jeden z pěti pokusů uspěl. K tomu ale přidal jednu hezkou individuální akci, kdy se pod košem efektně uvolnil. A také koš po rychlém brejku. K tomu připravil tři otevřené pozice pro spoluhráče, kteří z toho vytěžili trojky. A také ukázal svou dobrou obranu a dvěma bloky zastavil protihráče. Zářil ale hlavně jeho spoluhráče Dejounte Murray, který zaznamenal 30 bodů.

Sestřih zápasu Atlanta – Portland:

Atlanta výhru potřebovala, jelikož její pronásledovatel z jedenácté pozice Brooklyn rovněž vyhrál 122:119 po prodloužení ve Washingtonu. Cam Thomas k tomu přispěl 38 body. Nets však chybí do konce jen devět zápasů, ve kterých by museli uhrát o pět výher více než Atlanta ve zbylých deseti zápasech, aby se na desátou příčku dotáhli. Vše tak nasvědčuje tomu, že se Atlanta v předkole play off utká s Chicagem o šanci na play off.

O tuto možnost stále bojuje i Houston, který překvapivě vyhrál na hřišti Oklahoma City 132:126 po prodloužení a připsal si už desátou výhru za sebou. Na jedenácté příčce Západní konference však stále ztrácí jednu výhru na desáté Golden State, jelikož Warriors rovněž vyhráli 101:93 nad Orlandem, přestože už v první čtvrtině přišli o vyloučeného Draymonda Greena za roztržku s rozhodčími.

Sestřih zápasu Oklahoma City – Houston:

Trest zřejmě čeká i Kellyho Oubreho z Philadelphie, který po dramatické koncovce zápasu s Los Angeles Clippers a prohře 107:108 vulgárně urážel sudí. Nelíbilo se mu, že při snaze o poslední akci neposoudili jeho střet s Paulem Georgem jako faul. Výrazně proti tomu protestoval i trenér Nick Nurse. Sudí dodatečně při zpětném hodnocení zápasu uznali, že faul měli pískat. Hrdinou zápasu byl Kawhi Leonard, který v závěru dvěma koši s faulem zajistil Clippers vítězství. Sixers po prohře zůstali na osmém místě Východní konference.

„Viděl jsem několik záběrů a byl tam jasný kontakt. Přinejmenším stejný, jaký byl na druhé straně posouzený jako faul,“ řekl trenér Nurse. „Při posuzování na hřišti jsme měli dojem, že obránce skákal vertikálně nahoru. Zpětně jsme si ale vyhodnotili, že jeho pohyb byl mírně doleva, proto jsme měli pískat faul,“ připustil před médii rozhodčí Kevin Scott.

Sestřih zápasu Philadelphia – Los Angeles Clippers:

Oklahoma City si prohrou s Houstonem komplikuje vyrovnaný boj o první místo v Západní konferenci. Zaváhal ale i aktuálně první Denver, který doma podlehl Phoenixu 97:104 i díky 30 bodům Kevina Duranta. Denver tak má sice náskok jedné výhry, ale i o odehraný zápas více než Oklahoma City a také než Minnesota, která se dotáhla výhrou 106:91 nad Detroitem.

Oklahoma City přitom mohla vyhrát, i přestože postrádala třetího nejlepšího střelce soutěže Shaie Gilgeouse-Alexandera. Minutu a půl před koncem vedla o pět bodů, ale Houstonu se povedlo skóre otočit šňůrou 8:0 a Jalen Williams musel trojkou zachraňovat prodloužení. V něm už ale byli Rockets lepší.

Na Východě se na třetí příčku posunul New York, který zvítězil 145:101 nad Torontem a využil tak zaváhání Clevelandu, který překvapivě podlehl Charlotte 111:118.

Sestřih zápasu Memphis – Los Angeles Lakers:

LeBron James se vrátil do sestavy Los Angeles Lakers a hned triple doublem za 23 bodů, 14 doskoků a 12 asistencí pomohl k výhře 136:124 nad Memphisem. Lakers přitom postrádali Anthonyho Davise, který po náročném minulém utkání dostal volno. Blýskl se Rui Hačimura, který zaznamenal 32 bodů i díky sedmi trojkám.