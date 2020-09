Basketbalisté Bostonu vyřadili v NBA obhájce titulu z Toronta, Celtic vylepšili rekord soutěže

Orlando Úřadující šampioni basketbalové NBA z Toronta vypadli v semifinále Východní konference. Rozhodující sedmý zápas série play off s Bostonem prohráli 87:92. Celtic tak vylepšili rekord soutěže, když zvládli i 24. sedmý zápas v historii klubu, a v konferenčním finále si zahrají s Miami. Denveru se podařilo odvrátit konec sezony, Los Angeles Clipper porazil po obratu 111:105 a snížil stav série v Západní konferenci na 2:3 na zápasy.

O soupeři Miami se rozhodovalo až v posledních dvou minutách zápasu. Stejně jako celá série bylo totiž i poslední utkání hodně vyrovnané. Na rozdíl jednoho koše dotáhl skóre z trestných hodů rozehrávač Toronta Kyle Lowry, který se postaral o 16 bodů, než se chvíli před koncem vyfauloval.



Srovnat mohl Norman Powell, jenže zezadu ho dokázal doběhnout a na poslední chvíli zblokovat s přispěním desky Marcus Smart. Následně střídající Robert Williams neproměnil ani jeden trestný hod, ale Boston si pomohl útočným doskokem. Z dalších šestek se trefil pouze jednou Jayson Tatum, nejlepší střelec utkání s 29 body, 12 doskoky a sedmi asistencemi.

Dvaadvacetiletý Tatum se stal druhým nejmladším hráčem v historii NBA, který v sedmém rozhodujícím zápase zapsal víc než 25 bodů, deset doskoků a pět asistencí. Rekord drží zesnulý Kobe Bryant. „To jsem ani nevěděl. Je to super dostat se do takové společnosti. Všichni moc dobře ví, jak moc pro mě osobně znamená Kobe. Celý svět si je vědom, co on pro světový basketbal udělal,“ dodal.

Raptors stále mohli díky případné přesné trojce pomýšlet minimálně na prodloužení, jenže Fred VanVleet, který nasbíral 20 bodů i díky čtyřem trefeným trojkám z devíti pokusů, ji 12 sekund před koncem minul. Boston pak zásluhou přesné mušky Kemby Walkera (14 bodů) z trestných hodů postup pojistil.

Jaylen Brown přispěl Celtics 21 body a osmi asistencemi. V dresu jediného kanadského celku v severoamerické basketbalové soutěži se postaral o 14 bodů z lavičky Serge Ibaka, 13 bodů a 11 doskoků měl na kontě Pascal Siakam.

Denver odmítl konec sezony vydřeným vítězstvím 111:105. „Ještě nechceme jet na ryby,“ přiznal kouč Mike Malone a jeho svěřenci to demonstrovali na hřišti. Nuggets prohrávali už o 16 bodů a poprvé v utkání se do vedení dostali až sedm minut před koncem po trojce Nikoly Jokiče, který celkem stihl celkem 22 bodů, 14 doskoků a pět asistencí.

Sérii 11:0 zakončil trojkou Jamal Murray, autor 26 bodů, osmi doskoků a sedmi asistencí. Necelé dvě minuty před koncem se ale Clippers přiblížili na rozdíl jednoho koše. Jenže 71 sekund před čtvrtou sirénou se z dálky trefil také Otto Porter Jr. a definitivně rozhodl o vítězství svého týmu.

„Hrajeme nejlíp, když jsme zatlačeni ke zdi. Nepřestáváme bojovat a to se nám vyplácí. Rozhodující bylo, že se nám dařilo trefovat koš i z těžkých pozic a v obraně se nám párkrát v důležitých okamžicích povedlo jejich útok zastavit,“ těšilo Murrayho, který se svými spoluhráči už v 1. kole otočil sérii s Utahem Jazz z 1:3 k postupu.

Losangeleský celek táhlo duo Kawhi Leonard, Paule George. Leonard, jenž vloni slavil titul s Torontem, zaznamenal 36 bodů a devět doskoků. George stihl za více než 42 minut na palubovce 26 bodů a po šesti doskocích a asistencích.