Basketbalisté Chicaga podlehli Sacramentu, Beal dal 60 bodů. Satoranský opět chyběl

New York Basketbalisté Chicaga stále bez Tomáše Satoranského nestačili v NBA po dvou vítězstvích na Sacramento a v jeho hale prohráli 124:128. Porážku ve druhém utkání ze čtyřzápasové venkovní série neodvrátilo ani duo Coby White a Zach LaVine, které nastřílelo víc než polovinu bodů Bulls (68). Jediný Čech v soutěži Satoranský vynechal páté utkání Chicaga za sebou kvůli koronaviru.

Výjimečný střelecký večer má za sebou Bradley Beal. Ani jeho osobní rekord 60 bodů ale neodvrátil porážku Washingtonu 136:141 na palubovce nejlepšího týmu soutěže Philadelphie. Sixers přidali k jediné porážce už sedmou výhru, kterou řídil 38 body Joel Embiid.



Charlotte pomohlo 44 bodů Gordona Haywarda k triumfu v Atlantě 102:94. Milwaukee si poradilo 130:115 s nejhorším celkem ligy Detroitem.

V repríze loňského finále play off Východní konference se z těsné výhry 107:105 radoval Boston v Miami, a to opět zásluhou dvojice Jason Tatum (27 bodů), Jaylen Brown (21 bodů a 12 doskoků). Heat nebylo nic platných 26 bodů Jimmyho Butlera.

Chicago většinu utkání se Sacramentem prohrávalo, nejvíc o 12 bodů, ale sedmkrát se dokázalo vrátit a vedení překlopit na svou stranu. Naposledy se mu to povedlo sedm minut před koncem po minisérii 8:2. Nápor zastavil až střídající Tyrese Haliburton.

Dvanáctka posledního draftu odpověděla dvěma koši za sebou a dostala se na 17 bodů, na což ještě reagoval trojkou LaVine. Po koši nejlepšího střelce domácích Richauna Holmese (24 bodů) a následných trestných hodech Harrisona Barnese, dalšího ze sedmi dvouciferných střelců Kings, ale vstupovali do koncovky ve výhodnější pozici basketbalisté Sacramenta. Jako rozhodující se ukázala až tříbodová střela Buddyho Hielda necelých 40 sekund před koncem.

Dvacetiletý rozehrávač Chicaga White odehrál dost možná zatím nejlepší utkání v krátké zámořské kariéře. Proměnil čtyři trojky, z pole střílel z úspěšností přes 65 procent a jeho zápis se zastavil na novém kariérním maximu 36 bodech a sedmi asistencích.

„Snažím se víc chodit do koše a ne jenom střílet, pořád sledovat obroučku je důležité. Na trénincích mě do toho nutí trenéři a já se to snažím víc vzít za své. Udělalo mi radost, že jsem tentokrát neztratil ani jeden míč, taky na tohle se víc soustředím a je to vidět,“ uvedl White. Dalších 32 bodů dodal křídelní hráč LaVine.