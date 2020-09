Basketbalisté mají nové dresy, místo ČR je na nich Česko: Má to větší smysl než angličtině

Praha Na konci července prošla změnou názvu Česká basketbalová federace a dnes na ni navázala představením nových reprezentačních dresů. Dosavadní označení Česká republika na nich vystřídal nápis Česko, který podle předsedy CZ BASKETBALL Miroslava Jansty použijí jako první z velkých kolektivních sportů.

„Vnímáme, že basketbalu se i díky úspěchům v posledních letech, ze kterých vyčnívá šesté místo na loňském mistrovství světa, dostává větší pozornosti nejen u sportovní veřejnosti. K této roli přistupujeme zodpovědně, proto s odvahou nám vlastní jdeme jako první vzorem ostatním,“ uvedl v tiskové zprávě Jansta.

Výbor svazu rozhodl o změně názvu na dresech v květnu. K názvu Česko se vedení přiklonilo mimo jiné i proto, že české basketbalové reprezentace jako jediné z 50 evropských zemí účastnících se vrcholových soutěží FIBA na dresech nosily politický název státu.

„Když jsme zvažovali, jakou variantu zvolíme, vydali jsme se ‚českou‘ cestou. Proto na dresu nenajdete Czechia, ale Česko,“ uvedl Jansta. „Ty nejlepší basketbalové reprezentace na světě hrají se zeměpisným názvem svých zemí na dresu v národním jazyce. Třeba Řekové odehráli mistrovství světa s názvem v alfabetě,“ dodal Jansta.

Změnu ocenili i reprezentační kapitáni. „Každá věc má své odpůrce, ale mně se tento tvar líbí, dává mi to větší smysl než Czech republic. Používání názvu země ve vlastním jazyce má většina národních reprezentací, takže jsem rád, že jsme se přidali, protože Česko bude mezinárodně líp používané a uznávané,“ uvedl Vojtěch Hruban.

„Když se podíváme i do zahraničí, není důvod všude zmiňovat republiku. Řada zemí je republikou a v názvu to vůbec nemají. Tohle zní hodně česky a nevím, zda je to dostatečně mezinárodní, ale je to pro nás, my jsme Češi, víme, o co jde, a soupeři budou vědět, s kým mají tu čest,“ přidala Kateřina Elhotová.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, měly by mít nové dresy soutěžní premiéru v listopadu. Ženskou reprezentaci čekají domácí zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Dánskem (12. listopadu) a s Itálií (15. listopadu). Muži pak 26. listopadu přivítají Belgii.