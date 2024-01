Janatová byla ve sprintu v Gomsu dvanáctá, vyhráli Svahnová a Klaebo

Goms (Švýcarsko)

Sprint volně

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:36,42, 2. Chanavat (Fr.) -0,08, 3. Taugböl (Nor.) -0,73, 4. Grond (Švýc.) -1,28, 5. Valnes (Nor.) -6,98, 6. Jouve (Fr.) -17,11.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 34 závodů): 1. Amundsen (Nor.) 1512, 2. Valnes 1311, 3. Golberg (Nor.) 1101, 4. Klaebo 994, 5. Lapalus (Fr.) 807, 6. Nyenget (Nor.) 788, ...25. Novák 445, 77. Fellner 97, 107. Šeller 42, 126. Černý (všichni ČR) 21.

Ženy: 1. Svahnová 3:00,67, 2. Dahlqvistová -2,16, 3. Sundlingová -2,22, 4. Karlssonová -2,82, 5. Ribomová (všechny Švéd.) -7,79, 6. Fähndrichová (Švýc.) -9,63, ...12. Janatová - vyřazena v semifinále, 29. Beranová (obě ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 34 závodů): 1. Digginsová (USA) 1641, 2. Svahnová 1412, 3. Karlssonová 1266, 4. Ribomová 1244, 5. Brennanová (USA) 1239, 6. Carlová (Něm.) 1182, ...17. Janatová 592, 53. Beranová 157, 78. Antošová (ČR) 57.