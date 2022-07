Dostane ‚Zelená příšera‘ šanci bojovat o žlutý dres? O Van Aertovi se přou fanoušci i experti

Tak zhodnotila 77letá belgická legenda, pětinásobný vítěz nejslavnějšího cyklistického etapového závodu světa, svého o padesát let mladšího nástupce.

Zatím jen v pozici držitele zeleného dresu pro nejlepšího sprintera a také červeného čísla pro největšího bojovníka závodu.

„Van Aert není spurtér. Není to časovkář. Není to vrchař. Je tím vším zároveň. Nejkomplexnější cyklista od dob Bernarda Hinaulta a Eddyho Merckxe,“ hodnotil belgického dravce v pondělí španělský El Mundo.

„Věrně sloužil Vingegaardovi. A dokázal v horách odpárat dokonce i Pogačara. Není komplexnějšího jezdce. Je to budoucí vítěz celé Tour? Určitě jsme viděli, že dokáže jet skvěle celé tři týdny bez jediného výkyvu,“ hlásal francouzský Le Figaro.

Ano, až tak zamotal hlavu fanouškům i některým expertům čahoun z Herentals.

„Nevím, přijde mi, že nad jeho proměnou na závodníka pro celkové pořadí může uvažovat jen laik,“ kroutí nad podobnými spekulacemi Ján Svorada, tuzemská sprinterská legenda, vítěz slavného dojezdu na Champs-Élysées.

„Je to podobné, jako když dominoval zelenému dresu Peter Sagan, který také dokázal přejet kopce. Také se o tom u něj spekulovalo, ale myslím, že to není reálné,“ pokračuje ve svém povídání pro Lidovky.cz dnes 53letý rodák z Trenčína.

Dobře. Předchozí komentáře patřily novinářům, kteří cyklistiku sice nesledují z rychlíku, ale jejichž motivace může být různá.

„Ten chlap popírá jakékoliv fyziologické zákony. Jsou tu větší, silnější, osvalenější borci skvělí do spurtů, případně časovek. Pak jsou tu kluci o deset patnáct kilo lehčí, kteří mají úplně jiná výkonnostní čísla v horách. A do toho je zde van Aert, který dokáže spojit všechno – sprint, časovku, kopce i hory. Což je mimo moje chápání,“ zamýšlí se pro Lidovky.cz nad Belgičanem další (momentálně) bývalý český elitní cyklista Leopold König. 34letý rodák z Moravské Třebové dokázal během své kariéry dokončit v elitní desítce všechny tři největší závody světa – italské Giro (6.), Tour (7.) i španělskou Vueltu (9.).

Ten zároveň upozorňuje, že jde o čistě sportovní výkonnost. Van Aert i jeho týmový parťák z Jumba a vítěz Tour Jonas Vingegaard totiž na závěrečné tiskové konferenci dostali otázky na doping.

Van Aert by se musel změnit a také riskovat

„S ohledem na minulost cyklistiky to beru jako legitimní otázku, je ale třeba si uvědomit dvě věci – za prvé je ta současná úplně jiným sportem, do roku 2005 to byl nemocný sport, kdy se všichni soustředili hlavně na to, mít špičkového doktora. Dnes se řeší primárně tréninková efektivita. A přestože se lépe trénuje, lépe stravuje, lépe regeneruje, pořád ani van Aert, Vingegaard či Tadej Pogačar nemají stejná čísla jako v dřívějších dopingových časech,“ říká ředitel Závodu míru.

Nejvýraznější cyklistické osobnosti současnosti WOUT VAN AERT (27 let, Belgie): Je trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu, má doma tři stříbra z MS na silnici. Muž, který byl stříbrný také na poslední olympiádě, v nejlepší formě drtí soupeře, kdekoliv si zamane. Odolávají mu už jen Paříž-Roubaix a Kolem Flander. JONAS VINGEGAARD (25 let, Dánsko): Ještě před pěti lety kuchal ryby doma v přístavu. Svoji kariéru letošní král Tour de France startoval pozvolna, v roce 2018 například skončil pátý na Závodě míru, který tehdy ovládl jiný mladík. O dva roky mladší Tadej Pogačar. TADEJ POGAČAR (23 let, Slovinsko): Na Tour startoval třikrát. Dvakrát ji dokázal vyhrát, prve jako druhý nejmladší v historii, letos skončil „až“ druhý. Navíc umí také klasiky, byl pátý na Milán-San Remo, vyhrál Liege-Bastogne-Liege, Kolem Lombardie i Strade Bianche. EGAN BERNAL (25 let, Kolumbie): Začínal na horských kolech, na kterých bral stříbro a bronz na MS juniorů. Ve 22 letech dokázal v roce 2019 vyhrát Tour, loni slavil také na Giru. Pokud se dá úplně dohromady z lednové ošklivé nehody, pak se s ním musí rozhodně počítat.

Závodu, na kterém se před pěti lety ukázali i poslední vítězové Tour. „Je to pro nás skvělá reklama a pozvánka pro všechny fanoušky, že se vyplatí tento závod sledovat, když si jej vybírají i takové talenty,“ dodává.

Dobře. Co by tedy musel van Aert udělat, aby zaútočil na celkový triumf na Grand Tour? Ideálně na francouzské „Staré dámě“?

„Zhubnout pět osm kilo. Což v jeho případě znamená svaly. Zároveň také to, že nikdo neví, zda by neztratil výbušnost, sílu v dojezdech i pro časovku. Zda by mu to pak nechybělo, protože těžko si představit, že by v horách konkuroval těm nejlepším,“ naznačuje Lubor Tesař, expert České televize a též bývalý skvělý závodník – na dráze i na silnici.

„On je totiž rozdíl mít volnou ruku, přejíždět hory v úniku a pak být s těmi nejlepšími celou etapu, přejíždět ty hory s nimi, eliminovat útoky třeba Pogačara. A pochybuji, že by chtěl dojíždět za těmi nejlepšími minutu zpět, jako třeba letos Geraint Thomas,“ naznačuje úskalí plzeňský rodák.

„Vytrvalost lze natrénovat, ale jeho svalová vlákna jsou spíše rychlostní. Rozhodně je výkonnostně ve vysokých horách lepší, než byl v nejlepších letech Sagan, ale pořád si myslím, že by to byl zbytečný risk ztráty současných dovedností. Musel by změnit způsob závodění, myšlení. A je otázka, zda by to bylo pro cyklistiku vlastně dobře, protože právě to, jak nyní jezdí, ji dělá strašně zábavnou. A mě osobně zajímá, kam až může v tomto zajít,“ přidává se Svorada.

„To je právě ono. Jak dlouho ho bude bavit všude vítězit a hrát si se soupeři? Ono je i rozdíl vyhrávat jednotlivé etapy a útočit na celkový triumf. Já si myslím, že to v hlavě má. A pokud někdo může navázat na Merckxe či Laurenta Jalaberta, tak on,“ stojí si za svým König, stejně jako experti, novináři a fanoušci.

Zmíněný Jalabert sice Tour celkově nevyhrál, coby bývalý sprinter a klasikář ji ale dokázal dokončit na celkovém čtvrtém místě a dobýt Vueltu.

Stačil by podobný zápis van Aertovi? „Myslím, že ne. Lidé si pamatují vítěze. A Tour je prostě Tour,“ pousměje se Tesař.

„Dle mě rozhodne i jeho vlast. Belgie je cyklistický národ. Pokud po tom jeho fanoušci zatouží, zkusí to,“ myslí si bývalý vítěz Tour Bradley Wiggins.

Tak co, dostane van Aert od svých krajanů zelenou pro boj o nejslavnější žlutý dres?