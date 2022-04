Benelux se spojil. Sponzoři belgické a nizozemské reprezentace budou bojkovat MS v Kataru

Už loni na jaře zveřejnil britský The Guardian závažné informace. Na stavební práce při výstavbě stadionů a infrastruktury v dějišti letošního světového šampionátu byli povětšinou najímáni imigranti z chudých asijských zemí. Během deseti let se na staveništích protočily zhruba dva milionů námezdních dělníků. Přes 6000 z nich při pracích zemřelo.

Katarští pořadatelé byli za tuto skutečnost opakovaně kritizováni, totéž platí pro Mezinárodní fotbalovou federace FIFA. Obě strany navíc slízly ostrou kritiku také za fakt, že si bohatí šejkové pomohli k přidělení šampionátu – stejně jako Rusové pro MS 2018 – úplatky.

I přes řadu kritických slov běží přípravy na šampionát vesele dál. Jako první se rozhodli učinit alespoň nějaké konkrétní kroky sponzoři dvou zemí Beneluxu, které se turnaje zúčastní.

Za Belgii k bojkotu MS přistoupili ING Belgium, výrobce čokolády Côte d’Or, řetězec hypermarketů Carrefour, kurýrní služba GLS a pivovar Jupiler.

Za Nizozemsko pak opět ING, telekomunikační společnost KPN, obchodní síť Albert, kryptoměnová burza Bitvavo a státní loterijní společnost Nederlanse Loterij.

Všechny tyto společnosti oznámily, že nevyužijí příděl vstupenek, na které mají coby sponzoři reprezentací nárok. A že tak neodcestují do Kataru jejich zástupci ani obchodní partneři.

„Nevyšleme své zástupce, své partnery a ani nezahájíme kampaň spojenou s mistrovstvím světa ve fotbale v Kataru. Důvodem je situace v oblasti lidských práv, která provází přípravy turnaje,“ zní v prohlášení ING Belgium. Podobně mluví zástupci všech zmíněných společností.

Poslední kapkou pro ně mohlo být video uveřejněné společností Amnesty International na začátku dubna, na němž vypovídají o pracovních podmínkách v Kataru dva Keňané, kteří na stavbách pracovali coby členové ochranky.

Amnesty skrze ně připomněla mizerné pracovní podmínky, málo času na odpočinek, nejrůznější finanční tresty a také rasovou diskriminaci.

Pořadatelé i FIFA si přesto stojí za svým: „FIFA nepřipouští žádné zneužívání pracovníků ze strany společností podílejících se na přípravě a realizaci mistrovství světa. Po kontrolách během MS klubů a Arabského poháru byli identifikováni dodavatelé, kteří nedodržovali požadované standardy, a zjištěné problémy byly řešeny přímo na místě.“

Dlužno dodat, že ony turnaje se konaly na podzim minulého roku, tedy na konci celého desetiletého cyklu příprav šampionátu. Ten byl Kataru přiklepnut v prosinci 2010, kdy v poměru 14 ku 8 hlasům výkonného výboru FIFA porazil Spojené státy.

Ze zmíněných 22 členů výboru bylo hned deset shledáno vinnými a potrestáno za korupci. A to včetně tehdejšího prezidenta FIFA Seppa Blattera.

Louis van Gaal, kouč nizozemské reprezentace, na tréninku svých svěřenců z národního týmu v březnu 2022.

Obě reprezentace, jejichž sponzoři se k bojkotu MS odhodlali, patří mezi spolufavority turnaje. Belgičané coby aktuálně druhý tým světového žebříčku mají de facto poslední šanci pozlatit svoji „zlatou generaci“, když obhajují bronz z posledního šampionátu v Rusku. Nizozemci sice na posledním mundialu chyběli, stejně tak prohráli v osmifinále Eura s českou reprezentací, kvalifikací pro Katar ale prolétli s mladým a perspektivním týmem bez výraznějších problémů.

Jejich kouč, zkušený Louis van Gaal, pak na konci března pár dní před losem skupin MS pronesl: „Říkal jsem to už dřív a rád to zopakuji. Je směšné, že jedeme hrát do té země – jak říká FIFA – pomoci rozvíjet fotbal. A uděláme to tak, že tam zorganizujeme turnaj. Je to kravina, ale na tom nesejde. Mistrovství světa v Kataru je pouze o penězích a komerčních zájmech. Na tomhle FIFA záleží.“