Běžkyně Razýmová byla na desítce 27., vyhráli Johaugová a Klaebo

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko): Muži - 15 km klasicky: 1. Klaebo (Nor.) 34:04,6, 2. Červotkin -15,2, 3. Bolšunov (oba Rus.) -18,0, 4. Iversen (Nor.) -19,8, 5. Niskanen (Fin.) -21,7, 6. Musgrave (Brit.) -32,8, 7. Semikov -33,2, 8. Bělov -37,7, 9. Poroškin (všichni Rus.) -42,3, 10. Holund (Nor.) -47,2, ...32. Novák -1:37,0, 63. Fellner -3:05,6, 71. Šeller (všichni ČR) -3:58,4. Průběžné pořadí Ruka Triple: 1. Klaebo 36:10, 2. Bolšunov -26, 3. Iversen -31, ...30. Novák -2:12, 63. Fellner -3:50, 69. Šeller -4:32. Pořadí SP (po 2 z 33 závodů): 1. Klaebo 96, 2. Bolšunov a Iversen oba 86, 4. Hakola (Fin.) 54, 5. Valnes 50, 6. Taugböl (oba Nor.) 48, ...34. Šeller 9, 40. Novák 2. Ženy - 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 25:01,4, 2. Karlssonová -21,8, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -26,0, 4. Sorinová -26,1, 5. Něprjajevová (obě Rus.) -30,3, 6. Niskanenová (Fin.) -44,9, 7. T. Wengová (Nor.) -45,5, 8. Brennanová (USA) -46,6, 9. Fosseholmová (Nor.) -50,2, 10. Dahlqvistová (Švéd.) -52,5, ...27. Razýmová -1:33,9, 55. Janatová -2:55,3, 61. Nováková -3:11,4, 65. Hynčicová -3:46,9, 72. Beranová (všechny ČR) -4:27,3. Průběžné pořadí Ruka Triple: 1. Johaugová 28:06, 2. Karlssonová, 3. Něprjajevová obě -16, ...30. Razýmová -1:43, 56. Janatová -3:00, 61. Nováková -3:23, 65. Hynčicová -4:00, 70. Beranová -4:33. Pořadí SP (po 2 z 33 závodů): 1. Svahnová (Švéd.) 74, 2. Dahlqvistová 72, 3. Něprjajevová 65, 4. Karlssonová 62, 5. Sorinová 60, 6. L. Wengová (Nor.) 58, ...37. Razýmová 4.