Kalendář biatlonových závodu pro rok 2025: v Novém Městě se bude závodit v březnu

Světový pohár v Novém Městě na Moravě se uskuteční v příští sezoně dva týdny po mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide (12. až 23. února).

Vysočina Arena tak bude i za necelé dva roky dějištěm dalšího biatlonového podniku. V této sezoně bude hostit od 7. do 18. února 2024 mistrovství světa. Závody Světového poháru by měly do zrekonstruovaného areálu zavítat také v roce 2026.

Příští ročník Světového poháru začne 30. listopadu ve finském Kontiolahti, které nahradí švédský Östersund. Finišovat se bude 23. března v Oslu. Do kalendáře se vrátí francouzské Annecy-Le Grand Bornand a slovinská Pokljuka. Oproti této sezoně bude chybět americké Soldier Hollow a kanadský Canmore.