Biatlonové sbohem. Fourcade se v sobotu rozloučí s kariérou, v cestě za posledním glóbem mu stojí Bö

Martin Fourcade Datum a místo narození: 14. září 1988, Céret

Výška a váha: 185 cm, 75 kg

Největší úspěchy: pětinásobný olympijský vítěz, třináctináctinásobný mistr světa, sedminásobný celkový vítěz Světového poháru

- OH (5-2-0): 2010 (Vancouver) - stříbro (závod s hromadným startem); 2014 (Soči) - 2x zlato (stíhací a vytrvalostní závod) a stříbro (závod s hromadným startem); 2018 (Pchjongčchang) - 3x zlato (stíhací závod, závod s hromadným startem a smíšená štafeta)

- MS (13-10-5): 2011 (Chanty Mansijsk) - zlato (stíhací závod), stříbro (sprint) a bronz (smíšená štafeta); 2012 (Ruhpolding) - 3x zlato (sprint, stíhací závod a závod s hromadným startem) a stříbro (štafeta); 2013 (Nové Město) - zlato (vytrvalostní závod) a 4x stříbro (sprint, stíhací závod, štafeta a smíšená štafeta); 2015 (Kontiolahti) - zlato (vytrvalostní závod), stříbro (smíšená štafeta) a bronz (štafeta); 2016 (Oslo) - 4x zlato (sprint, stíhací závod, vytrvalostní závod a smíšená štafeta) a stříbro (závod s hromadným startem); 2017 (Hochfilzen) - zlato (stíhací závod), 2x stříbro (štafeta a smíšená štafeta) a 2x bronz (sprint a vytrvalostní závod); 2020 (Anterseva) - 2x zlato (vytrvalostní závod, štafeta), bronz (sprint)

- SP: 7x celkový vítěz (2012-18); vítěz 25 malých glóbů a 82 závodů

Ocenění: držitel státního vyznamenání Řád čestné legie (2014)

Rodina: ženatý, manželka Helene, dcery Manon a Ines; žijí v pyrenejské vesničce La Llagonne

Ostatní: nejlepší biatlonista posledních let, vyhrál sedmkrát za sebou Světový pohár, až loňskou sezonou se protrápil a na trůnu ho vystřídal norský rival Johannes Thingnes Bö, s ním bojuje o další glóbus, o jehož majiteli se rozhodne v sobotním stíhacím závodu; s pěti zlatými medailemi je nejúspěšnějším francouzským olympionikem všech dob; k biatlonu ho v 15 letech přivedl starší bratr Simon, jenž také patřil mezi světovou špičku; ve Světovém poháru debutoval v březnu 2008, premiérového triumfu se dočkal ve stíhačce v Kontiolahti v sezoně 2009/10; první velkou medaili vybojoval na OH 2010 ve Vancouveru, kde skončil druhý v závodě s hromadným startem; na MS se poprvé radoval o rok později v Chanty Mansijsku díky bronzu ze smíšené štafety; na OH v Pchjongčchangu 2018, kde byl vlajkonošem francouzské výpravy, se díky třem zlatým zařadil mezi nejúspěšnější sportovce her; patří mezi nejaktivnější bojovníky proti dopingu v biatlonu; povoláním je voják, jako své koníčky uvádí hokej, jízdu na kole, judo, plavání a windsurfing, má vlastní stránky www.martinfourcade.fr.