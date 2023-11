ONLINE: Bouzková otočila první set, bojovnou hrou jde pro druhý český bod

Původně nominovaná Karolína Muchová zrušila účast v Seville kvůli zranění, nahradila ji Bouzková, jež zasáhne hned do prvního utkání. „Včera jsme si sedli, jak na tom kdo je. Všechny holky chtějí, abychom to dotáhli co nejdál, proto jsme se rozhodli, že to uděláme takhle,“ vysvětlil kapitán Petr Pála, proč do singlu nezasáhne Vondroušová, jež přicestovala v neděli z Mexika, kde hrála Turnaj mistryň.

ONLINE: Viktorija Golubicová vs. Marie Bouzková Druhý zápas podrobně sledujeme.

„Není to jednoduché, ale věřím, že to bude dobré rozhodnutí,“ dodal Pála. Bouzková, která vyzve Golubicovou, se letos blýskla především při nedávném asijském turné. Ovládla čtyřhru v Pekingu i v Soulu, v singlu v Nan-čchangu padla až ve finále se Siniakovou.

Se Švýcarkou má nerozhodnou bilanci 1:1. V hodnocení WTA je však o padesát míst před ní, Bouzková drží 34. příčku, zatímco Švýcarka až 84.

„Doufám, že bude dlouhý zápas, Maruška je umí. Golubicová hrála proti nám hodně nahoru, teď bude mít možná tlak, že by měla vyhrát,“ tuší Pála. „Maruška bude muset vydržet výměny, nevadí jí slicovaný bekhend, může hrát zpátky, nebo si to dohrát u sítě. Uvidíme, jaký bude stav. Doufám, že v nejhorším 1:1.“

Nosková zvládla debut

Nosková do Sevilly přicestovala z českých účastnic jako první, v zápase dvou debutantek v týmové soutěži byla tou zkušenější. Na rozdíl od sokyně si letos zahrála dvě finále na okruhu WTA a v žebříčku aktuálně figuruje na 41. místě, Naefová je až 139.

Naefová vs. Nosková Reportáž ze zápasu

Přetahovaná o první sadu, kterou na chvíli přerušil částečný výpadek elektřiny, dospěla do tiebreaku a dopadla lépe pro českou tenistku, jež zkrácenou hru ovládla 7:2. Druhý set sice ztratila 4:6, ve třetím ale díky otočce z 1:4 na 6:4 rozhodla o svém vítězství a důležitém prvnímu bodu pro český tým.

„Jsem trochu unavená, ale rozhodně nadšená, že jsem získala první bod pro Česko. Musela jsem být agresivnější, občas se mi to nedařilo, ale jsem ráda, že jsem zvládla koncovku třetího setu,“ prozradila pro kamery ČT Sportu.

Ze začátku působily obě tenistky nervózně, Nosková si dodala sebevědomí otočkou z 0:30 v úvodním gamu. Švýcarka při svém podání předvedla lacinou chybu, kterou poslala Češku do vedení 2:0. Nosková si v klidu pohlídala servis, a když na moment vypadla z tempa, Naefová jí pomohla zkaženým míčkem.

I Nosková se však nechala zatlačit a puštěným podáním přišla o brejkový náskok. Za stavu 6:5 přerušil dějství částečný výpadek elektřiny, který na čas začernil světelné tabule se skóre a vyřadil mikrofon rozhodčí i jestřábí oko. Po něm se soupeřky popraly ve zkrácené hře, ve které dominovala Nosková. Rychle si vybudovala náskok a tiebreak ovládla s přehledem 7:2, byť kvůli nefungujícím ukazatelům stavu zprvu nevěděla, že už nasbírala potřebný počet bodů.

Úvodní gamy druhé sady měla vždy pod kontrolou hráčka na servisu, hlavně Nosková zdobila statistiku prvních podání. V páté hře si připravila dva brejkboly, šance ale zahodila. Zápas tak nadále pokračoval vyrovnanými výkony, chvilkové ozvláštnění přišlo v sedmém gamu, který měl po zahlášeném autu Švýcarky připadnout returnující Noskové.

Billie Jean King Cup Příloha iDNES.cz

Už fungující jestřábí oko odhalilo chybu rozhodčích, a tak se z fiftýnu a následně získané hry radovala Naefová. Švýcarka navíc v klíčový moment zasáhla a za stavu 5:4 si na příjmu suverénně vykouzlila tři setboly.

První sice Češka dokázala odvrátit, Naefová ovšem vzápětí na 1:1 skutečně vyrovnala.

Plná adrenalinu tak vlétla do rozhodující sady, Nosková musela krotit zhoršující se servis. Poprvé ho ještě zvládla ukočírovat, podruhé neudržela stav 30:0 a poslala soupeřku do náskoku 3:1.

Nevynucenými chybami, kterých Češka natropila v zápase 39, si komplikovala cestu za vítězstvím. Švýcarka si však připsala ještě o tři kiksy víc, jedním v podobě dvojchyby si odpálila brejkové vedení a povolila Noskové dotáhnout na 3:4. O servis přišla znovu v dramatické koncovce, a tak česká reprezentantka podávala na premiérové vítězství.

Poprvé sice mečbol přetáhla až za základní lajnu, při druhém se už nemýlila a díky parádnímu obratu z 1:4 na 6:4 českému týmu přinesla první důležitý bod.

Do debla zatím duo K+S

Do závěrečné čtyřhry, která bude v případě skóre 1:1 rozhodujícím duelem a může hrát důležitou roli při shodném počtu bodů na konci skupiny, zatím kapitán Pála nominoval osvědčené duo Krejčíková, Siniaková, které do Sevilly dorazily ze zmíněného Turnaje mistryň až v pondělí večer. Na straně Švýcarska dostaly důvěru Golubicová a Jill Teichmannová, jména hráček se ale můžou těsně před začátkem změnit.

V pátek se české reprezentantky utkají s Američankami, kterým chybí semifinalistka a finalistka Turnaje mistryň Coco Gauffová s Jessicou Pegulaovou. „V hlavě mám jen Švýcarky. Musíme je porazit, pak se půjdu v klidu podívat na jejich zápas s Američankami. Něco zjistit, objevit a připravit se na ně,“ prozradil Pála.

Ze skupiny do sobotního semifinále postupují jen vítězky.