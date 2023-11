ONLINE: Češky bojují s USA o semifinále, Siniaková prohrála úvodní sadu

Se Švýcarskem, třetím celkem skupiny A, si Češky a Američanky poradily shodně 3:0 na zápasy, o pokračování na turnaji tak rozhodují ve vzájemném zápase.

Napínavé střetnutí trochu překvapivě rozehrává Siniaková, jež čelí Collinsové. Tenistky se střetly jedinkrát v roce 2019 na turnaji v Torontu, kde spolu svedly napínavou třísetovou bitvu, po jejímž skončení byla šťastnější česká reprezentantka. Úvodní sadu v Seville ovšem prohrála 3:6.

„Říkali jsme si, že Američanky budou hrát ve stejné sestavě jako včera, když vyhrály se Švýcarkami. Kačka mě včera ujistila, že je fyzicky připravená, že může hrát dvouhru i čtyřhru,“ vysvětlil její nasazení Pála.

Siniaková navíc nastupuje proti Američankám v týmové soutěži pravidelně: odehrála proti nim už pět singlových duelů a jeden deblový s celkovou bilancí čtyř výher a dvou porážek. V loňském roce si například vyšlápla 7:6 (7:1) a 6:1 na Coco Gauffovou.

I Collinsové se v BJK Cupu daří, jedinou prohru ze sedmi zápasu jí uštědřila minulý rok Vondroušová. Ve čtvrtek v utkání se Švýcarskem porazila 7:6 (7:4), 6:1 Céline Naefovou.

Střet grandslamových šampionek

O druhý bod se v duelu týmových jedniček porvou vítězka letošního Wimbledonu a šampionka Australian Open 2020. Vondroušová a Keninová se potkávají vůbec poprvé.

„Věřím tomu, že Markéta najde na Keninovou recept. Zbraně na to má. Uvidíme. Bude tam spousta výměn a doběhnutých míčů z obou stran. Je třeba během zápasu přijít na to, co bude platit,“ předpovídal nehrající kapitán českého výběru.

Vondroušová si v reprezentaci drží úctyhodnou statistiku dvanácti vítězství a jediné prohry, kterou utrpěla v roce 2017 od Američanky Coco Vandewegheové.

Keninová se tak oslnivou bilancí chlubit nemůže, v singlu se představila sedmkrát a hned ve čtyřech případech odcházela zklamaná. V deblu je stoprocentní.

Jenže do čtyřhry Američanky prozatím nahlásily dvojici Sloane Stephensová a Taylor Townsendová. Na straně Češek by mělo nastoupit sehrané duo Krejčíková, Siniaková.

Vítězky duelu vyzvou v semifinále Kanadu, druhou dvojici tvoří Slovinky a Italky.

