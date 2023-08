Češi vs. Arabové. Bouřlivá atmosféra, či peníze? Boj o Finále WTA vrcholí

„WTA má ode mě oficiální nabídku a velmi vážně ji zvažuje, protože se bavíme o všech možných detailech,“ sdělil pro iDNES.cz podnikatel Tomáš Petera. „Projekt máme připravený a čekáme na finální reakci asociace.“

Tradiční klání osmi nejlepších singlistek a osmi elitních párů na závěr sezony by se zařadilo mezi nejprestižnější sportovní akce, které se kdy v malé zemi uprostřed Evropy konaly. Letošní termín? 30. října až 5. listopadu.

Historie „Masters“ sahá až do roku 1972. Mezi jejich šampionky náleží Martina Navrátilová, Jana Novotná či Petra Kvitová. Hostily je Los Angeles, New York, Madrid, Dauhá, Istanbul nebo Singapur.

V lednu 2018 WTA se vší pompou oznámila, že se v letech 2019–2028 uskuteční v čínském Šen-čenu s bombastickou dotací 14 milionů dolarů.

Karolína Muchová a její manažer Tomáš Petera na tiskové konferenci

Jenže plány rozcupovala koronavirová pandemie a aféra se zmizením bývalé znamenité hráčky Pcheng Šuaj. Vztahy s asijskou velmocí se potrhaly a Turnaj mistryň se v uplynulých dvou sezonách na poslední chvíli „upíchl“ do mexické Guadalajary a amerického Forth Worth, kde ovšem nepřipoutal velkou pozornost veřejnosti.

Petera a spol. mohou slíbit výrazně větší zájem diváků. V kvalifikačním pořadí podle letošních výsledků se velmi vysoko drží tři české dámy – šestá Vondroušová, osmá Muchová a devátá Kvitová.

„Pro náš tenis a naše skvělé hráčky by pořádání WTA Finals znamenalo něco fantastického,“ tvrdí Petera, jenž po obchodní stránce dlouhodobě spolupracuje s NHL a v minulých letech sklidil chválu za organizaci turnaje WTA v Ostravě. „S prodejem vstupenek by jistě pomohli i příznivci světové jedničky Šwiatekové. Atmosféra by mohla být parádní.“

Na stůl položil několik návrhů. Do Česka by se hvězdy podle nich vracely i v dalších sezonách. Podle informací iDNES.cz připadá v úvahu Praha i Ostrava, kam to polští fanoušci mají zvlášť blízko.

V různých modelech rozpočtů se to hemží částkami v desítkách milionů dolarů a stovkách milionů korun. Petera odhaduje, že by pořádání kolosálního podniku jen na daních přineslo státní kase asi sto milionů korun.

O dočasném domově pro „Masters“ se diskutuje v šatnách, na tiskových konferencích i na sociálních sítích. Není pochyb, že by magnáti z Rijádu ohromili přepychem i štědrými finančními podmínkami, jimž tradiční byznysové rozvahy nemohou konkurovat.

US Open 2023 příloha iDNES.cz

Proti nim svědčí námitky ochránců lidských práv, kteří poukazují na nespravedlivé soudy, často vynášené tresty smrti, věznění aktivistů a potlačování práv homosexuálů.

„Můžu vám na sto procent potvrdit, že bych v Saúdské Arábii nenastoupila, kdybych ještě hrála,“ prohlásila Martina Navrátilová. „V osmdesátých letech nás s Chris Evertovou lákali za ohromný balík do Jižní Afriky (kde vládla politika apartheidu). Odmítly jsme.“

„WTA stojí na zásadě rovnosti. Vždycky jsme se snažily být správnými vzory, lpěly jsme na dobré pověsti a hrdosti. Hájily jsme všechny ženy. Přijměte menší peníze a udělejte správnou věc,“ vyzvala Evertová současné šéfy.

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová na začínajícím US Open potvrdila, že by se tuze ráda představila na přehlídce hvězd v domácím prostředí: „No jistě. Ale zatím se pořád jedná.“

Nebouřila by se ani Iga Šwiateková, která v New Yorku především požádala o co nejrychlejší řešení: „Je dost nešťastné a nepříjemné, že pořád musíme čekat na rozhodnutí.“

Obě by si rády poskládaly podzimní program, v němž na Finále WTA bezprostředně navazuje BJK Cup ve španělské Seville. Není snadné zvládnout obě akce, zvlášť při větší vzdálenosti mezi dějišti.

Fanoušci Igy Šwiatekové sledují finále ostravského turnaje.

Praha či Ostrava v mnoha směrech dávají větší smysl než Rijád. Češi by však museli odstranit zásadní překážku a stanovit jasná pravidla, podle nichž by na jejich území směly startovat hráčky ze zemí, které spolupracují při vedení války na Ukrajině.

Jde hlavně o Bělorusku Sabalenkovou, která několikrát pronesla, že vojenské napadení souseda nepodporuje.

Petera a Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury, usilovně hledají shodu s vládou. Bez ní by vedení WTA o srazu celebrit v Česku patrně ani neuvažovalo.