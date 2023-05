Fruhvirtová vzdorovala hvězdě, Krejčíková se trápila. Nosková postupuje

Osmnáctiletá Nosková při svém třetím startu v grandslamové hlavní soutěži poprvé postoupila do druhého kola. Proti Koviničové přesvědčivě zvládla první sadu, ve druhé pak tenistka z Černé Hory duel skrečovala.

Nosková vs. Koviničová online reportáž

Klíčový moment, který nasměroval mladou Češku k zisku úvodního dějství, nastal za stavu 2:2.

Nosková nejprve nezachytila začátek gamu, pak ovšem dohnala ztrátu, odvrátila čtyři brejkboly soupeřky a po dlouhé přetahované podání přece jen udržela. Navíc hned v další hře sama udeřila. Získanou výhodu už nepustila a první sadu ovládla 6:3.

V dalším pokračování bylo stále patrnější, že Koviničovou příliš limituje zdravotní stav. Zkušená hráčka si dvakrát vyžádala pauzu na ošetření, péče fyzioterapeutky na kurtu jí ale nepomohla.

Po třech gamech a jednom ztraceném servisu se proto Koviničová rozhodla druhý set a celý zápas vzdát. Nosková tak po výsledku 6:3 a 2:1 pokračuje do druhého kola turnaje, ve kterém se utká s Kazachstánkou Rybakinovou.

„Hrála jsem, co jsem potřebovala, jen jsem si pak všimla, že soupeřka říká trenérovi, že ji bolí záda. Od druhého setu jsem viděla, že nebude hrát jako v prvním. Takže asi dávalo smysl, že utkání skončilo dřív,“ pravila po zápase česká tenistka.

Brenda Fruhvirtová v debutu trápila favoritku

Kazachstánka Rybakinová šla do zápasu jako jasná favoritka, proti české debutantce se však nadřela. Fruhvirtová se na kurtu prezentovala zarputilým a bojovným tenisem, s hvězdnou soupeřkou držela krok. V sedmém gamu úvodní sady dokonce po brejku odskočila na 4:3.

Čtvrtá hráčka světa se však nenechala rozhodit a dál pokračovala v aktivní hře. Navíc skvěle servírovala a v důležitých momentech si dokázala pomoct esy. I proto ve zbytku setu skóre otočila a šla do vedení.

V dalším pokračování se obraz hry příliš nezměnil. Šestnáctiletá Češka na kurtu sympaticky vzdorovala, zkušenou soupeřku tu a tam dokázala dostat pod tlak, jindy naopak zdramatizovala jasně se vyvíjející game.

Ovšem klíčové okamžiky patřily Rybakinové, která ve druhém setu zlomila odpor Češky nakonec o něco dříve než v tom prvním. Zápas zakončila pěti vítěznými hrami za sebou.

Fruhvirtová ve svém prvním startu v hlavní soutěži Roland Garros končí hned v prvním kole, favorizované Kazachstánce podlehla 4:6 a 2:6.

Krejčíková podlehla Curenkové

První set se Krejčíkové příliš nepovedl. Při vlastním servisu nedominovala a naopak na returnu nedokázala dostat soupeřku pod dostatečný tlak.

Curenková vs. Krejčíková online reportáž

To Ukrajinka Curenková, 66. hráčka světa, si počínala úspěšněji. Ve čtvrtém gamu Češku obrala o podání a v závěru setu tento počin ještě jednou zopakovala. Výsledkem 6:2 se tak dostala do vedení.

Zvládne třináctá hráčka světa zápas otočit? Povedený vstup Krejčíkové do druhé sady vzbudil naději, že by se to mohlo povést. Češka rychle odskočila do náskoku 3:0 a byla na dobré cestě k vyrovnání. Pak se ale zasekla.

Curenková opět začala využívat slabšího podání soupeřky, navíc Krejčíková se na kurtu mnohem častěji dopouštěla nevynucených chyb. Díky tomu se Ukrajinka vzedmula, otočila skóre a ovládla závěr zápasu.

Krejčíková tak po hodině a půl prohrála 2:6, 4:6 a stejně jako loni na Roland Garros vypadla už v prvním kole.

Nadějný vývoj Bouzkové nestačil

Bouzková nepotvrdila roli mírné favoritky a v prvním vzájemném utkání podlehla Číňance Wang Sin-jü ve dvou setech. Češka přitom zápas rozehrála solidně a v polovině první sady to byla ona, kdo zlomil vyrovnaný vývoj ve svůj prospěch.

V sedmém gamu se díky úspěšnému brejku ujala vedení, paradoxně tím ale nastartovala spíše soupeřku. Číňanka jí totiž ztrátu servisu rychle oplatila a třemi hrami v řadě set otočila ze 3:4 na 6:4.

Určujícím prvkem utkání bylo, že když už se česká tenistka dostala proti houževnaté sokyni do výhody, nedokázala jí využít. Ve druhém dějství se to projevilo ještě více než v prvním.

Wang Sin-jü začala na kurtu více chybovat a pustila Bouzkovou do vedení o tři gamy, Češka však nezvládla náskok dovést do úspěšného konce. Ani čtyři setboly za stavu 5:3 nepomohly. Číňanka ztrátu smazala a ve zkrácené hře definitivně duel rozhodla.

„Dost špatně jsem servírovala, procento jsem neviděla, myslím ale, že bylo dost nízké,“ mrzelo českou hráčku. „I tak jsem měla šance, v obou setech jsem vedla. Celkově jsem měla smůlu, přišlo mi, že jsem často hrála těsné auty. Chyběly malé kousky, ale nevyčítám si to.“

Bouzková prohrála 4:6, 6:7 a s Paříží se opět loučí hned v prvním kole. Úvodní duel z pěti dosavadních startů prohrála čtyřikrát. Uspěla pouze loni, pak ovšem musela kvůli pozitivnímu testu na covid odstoupit.

Překvapení: končí světová dvojka Medveděv

Druhý hráč světového žebříčku Daniil Medveděv vypadl na Roland Garros nečekaně hned v prvním kole. Ruského tenistu zdolal po více než čtyřech hodinách Thiago Seyboth Wild. Brazilec, který do hlavní soutěže prošel podruhé v kariéře z kvalifikace, zvítězil 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Medveděv se po zisku titulu na Masters v Římě zařadil mezi favority i pro Roland Garros, ovšem v Paříži ztroskotal hned na prvním soupeři a na loňskou osmifinálovou účast nenaváže.

Třiadvacetiletý Seyboth Wild, až 172. hráč světového žebříčku, si naopak připsal premiérový úspěch na grandslamu, neboť při debutu na US Open 2020 vypadl v prvním kole.

„Sledoval jsem Daniila už jako junior a porazit ho na kurtu, jako je tenhle, to je splněný sen,“ řekl Brazilec, který v této sezoně získal na antuce na challengerech už dva tituly. „Fyzicky to bylo těžké, měl jsem trochu křeče, ale pořád jsem se snažil hrát co nejlépe a vyšlo to,“ dodal po životním úspěchu.

Německý tenista Alexander Zverev se po loňském vážném zranění kotníku vrátil na Roland Garros vítězně. Bývalý druhý hráč světového žebříčku zdolal v úvodním kole Jihoafričana Lloyda Harrise 7:6, 7:6, 6:1.

Zverev si před rokem v semifinále s Rafaelem Nadalem přetrhal vazy v kotníku, kurt opustil na vozíku a po operaci přišel o zbytek sezony.

„Je to velmi příjemné být zase zpátky. Po loňském roce je to turnaj, který jsem si opravdu zapsal do kalendáře, opravdu jsem tu chtěl hrát a zahrát dobře,“ řekl Zverev po zápase na kurtu.

Vyrovnaný duel s Harrisem v závěru ovlivnily problémy soupeře s lýtkovým svalem, které se naplno projevily v koncovce druhého setu. Zverev vyhrál tie-break 7:0 a po pauze na ošetření pak získal třetí sadu hladce za 31 minut.

Tenisový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur): Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Paul (16-USA) - Stricker (Švýc.) 6:3, 6:2, 6:4

Ruud (4-Nor.) - E. Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 6:2

Jarry (Chile) - Dellien (Bol.) 6:4, 6:4, 6:2

Purcell - Thompson (oba Austr.) 7:5, 1:6, 6:4, 6:4

Nišioka (27-Jap.) - Wolf (USA) 1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3

Olivieri (Arg.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 4:6, 7:5, 6:1

Molčan (SR) - Gaston (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4), 6:4

Zverev (22-Něm.) - Harris (JAR) 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1

Vavassori (It.) - Kecmanovič (31-Srb.) 5:7, 2:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:3), 7:6 (11:9)

Zeppieri (It.) - Bublik (Kaz.) 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5

Seyboth Wild (Braz.) - Medveděv (2-Rus.) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 Čtyřhra - 1. kolo:

Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) - Ramos, Zapata (Šp.) 6:1, 7:6 (8:6) Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Nosková (ČR) - Koviničová (Č. Hora) 6:3, 2:1 skreč

Curenková (Ukr.) - Krejčíková (13-ČR) 6:2, 6:4,

Wang Sin-jü (Čína) - Bouzková (31-ČR) 6:4, 7:6 (7:5)

Rybakinová (4-Kaz.) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 6:2

Parryová (Fr.) - Kalininová (25-Ukr.) 6:2, 6:3

Andrejevová (Rus.) - Riskeová-Amritrajová (USA) 6:2, 6:1

Petersonová (Švéd.) - Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0

Džábirová (7-Tun.) - Bronzettiová (It.) 6:4, 6:1

Danilovičová (Srb.) - Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:2

Dodinová - Janicijevicová (obě Fr.) 0:6, 6:2, 6:1

Gauffová (6-USA) - Masárová (Šp.) 3:6, 6:1, 6:2

Grabherová (Rak.) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:3

Paoliniová (It.) - Cirsteaová (30-Rum.) 7:5, 2:6, 6:2

Sorribesová (Šp.) - Burelová (Fr.) 7:6 (7:0), 6:2

Davisová (USA) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:3