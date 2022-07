Bouzková postupuje do osmifinále Wimbledonu, Veselý jasně prohrál

Ve středu poprvé v kariéře postoupila na grandslamovém turnaji do třetího kola, nyní Bouzková své maximum ještě vylepšila. Po hodině a půl dlouhém duelu s Riskeovou si se širokým úsměvem užívala ovace publika a slavila postup do osmifinále Wimbledonu, kde narazí na Francouzku Gariciaovou.

Vyrovnaný úvodní set zlomila na svou stranu za stavu 3:2, když poprvé v zápase prolomila servis Američanky. Další dva gamy už byly plně v její režii, Češka hrála téměř bez chyb a po třiceti sedmi minutách ovládla první set poměrem 6:2.

Po úspěšném závěru úvodního setu zvládla i důležitý start druhé sady. V jedenáctiminutovém prvním gamu odvrátila dva brejkboly a nepustila Američanku do rychlého vedení. Další dlouhá hra přišla za stavu 2:1. Tentokrát to však byla česká tenistka, kdo zahodil dvě příležitosti na zisk soupeřčina podání.

Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Po třech rychlých gamech přišla čistá hra Bouzkové, která připravila Riskeovou potřetí v zápase o podání. Češka tak šla za stavu 5:3 servírovat na vítězství. Američanka se ještě pokusila Bouzkovou potrápit, ale po čtyřech získaných fiftýnech v řadě Češka stvrdila svůj postup.

Připsala si tak další výhru nad tenistkou ze Spojených států. V prvním kole vyřadila světovou osmičku Collinsovou, ve druhém přehrála Liovou.

Z českých tenistek mohou řady osmifinalistek rozšířit ještě Petra Kvitová a Barbora Krejčíková, které zápasy třetího kola odehrají v sobotu.

Veselý nenašel zbraň na Paula

Poslední český tenista na Wimbledonu Veselý nezopakuje účasti v osmifinále z let 2016 a 2018. Ve třetím kole ho ve třech setech vyřadil Američan Paul, který na turnaji ještě neztratil jedinou sadu.

V první sadě se oba tenisté opírali o servis. Zlomový moment přišel v šestém gamu, kdy Američan využil svůj druhý brejkbol a odskočil českému tenistovi na 2:4. Díky důrazné a přesné hře vedení udržoval a proměnil hned první setbol.

Na začátku druhé sady nevyužil Veselý tři brejkboly. Navíc v další hře Paul doběhl krátký míč do bekhendu a prohozem připravil českého tenistu podruhé v zápase o servis.

Jiří Veselý odvrací míček ve třetím kole Wimbledonu.

Veselý přidal na agresivitě a snažil se ztrátu dotáhnout. Ovšem Paul se na kurtu skvěle pohyboval a nenechal se rozhodit ani častými změnami mezi forhendovými a bekhendovými údery. Trpělivě čekal na chyby soupeře a při první naskytnuté příležitosti zakončoval.

Scénář druhého setu se ve třetím opakoval. Veselý promarnil za stavu 1:0 náskok 40:0 při servisu Paula a opět ztratil podání. Český tenista během pauzy mezi gamy jen zklamaně kroutil hlavou.

Americký tenista dohrával set ve velké pohodě. V poslední sadě levorukému Čechovi, který si připsal v zápase třicet nevynucených chyb, povolil zisk už jen jediné hry a po hodině a půl postoupil do osmifinále.

Dál jde Djokovič i Džabúrová. Sakkariová končí

Obhájce loňského titulu a turnajová jednička Novak Djokovič porazil ve třetím kole krajana Miomira Kecmanoviče jednoznačně 6:0, 6:3 a 6:4. Dalším soupeřem nejvýše nasazeného Djokoviče bude nizozemský tenista z druhé světové stovky Tim van Rijthoven, který na londýnské trávě už vyřadil dva nasazené protivníky.

Světová dvojka Ons Džabúrová z Tuniska zahájila páteční program na Centrálním dvorci výhrou nad Francouzkou Diane Parryovou. Tunisanka přehrávala soupeřku díky kraťasům a také řadě povedených zakončení. Zvítězila hladce 6:2 a 6:3.

Její osmifinálovou soupeřkou bude Elise Mertensová, která vyřadila 6:4 a 7:5 Němku Angelique Kerberovou.

S turnajem se naopak rozloučila světová pětka Maria Sakkariová z Řecka. Dvojnásobná grandslamová semifinalistka nestačila na 103. hráčku žebříčku Němku Tatjanu Mariaovou a prohrála 3:6, 5:7.

Rodačka z Atén se do osmifinále Wimbledonu nedostala ani na třetí pokus. Mariaová se stala ve věku 34 let a 328 dnů nejstarší německou tenistkou, která se probojovala v tzv. open éře do čtvrtého kola grandslamu.

Krejčíková a Siniaková v osmifinále čtyřhry

Vítězky travnatého grandslamu z roku 2018 Krejčíková a Siniaková porazily estonsko-americký pár Kontaveitová, Rogersová ve dvou setech 7:6 (10:8) a 6:3.

Druhý nasazený pár musel na konci první sady dvakrát obracet nepříznivé skóre. Za stavu 4:5 ani 5:6 však Češky nepustily soupeřky k setbolu a úvodní set dospěl až do tiebreaku. V něm české tenistky prováhaly tři možnosti na ukončení prvního dějství. Čtvrtou nabídnutou příležitostí už nepohrdly a zvítězily 10:8.

Ve druhém setu si Krejčíková a Siniaková rychle vypracovaly náskok 3:0 a bez ztráty servisu si došly až pro postup mezi nejlepších šestnáct ženských dvojic.