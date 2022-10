‚Životní rivalita‘ jen mezi Polakovičem s Agateljanem. Tu britskou zrušil lék na neplodnost žen

Psal se 18. listopad 1990, když se v Birminghamu do sebe zaklesli šampion WBO ve střední váze Nigel Benn a jeho neporažený vyzývatel Chris Eubank.

Knockoutem v závěru devátého kola slavil druhý jmenovaný, a když se oba utkali o tři roky později, byla z toho remíza.

Dnes měli završit tuhle „životní rivalitu“ jejich synové – Conor Benn a Chris Eubank ml. Jenže ve středu informovala Britská boxerská komise (BBBofC), že 26letý Benn neprošel jednou z dopingových kontrol. V jeho krvi se objevily stopy pro sportovce zakázané látky klomifen.

Ten se používá pro léčbu neplodnosti žen. Mužům ale může pomoct ke zvýšení hladiny testosteronu v krvi a její lepší cirkulaci, díky čemuž můžete trénovat tvrději a déle.

„Jsem čistý sportovec. Tolikrát jsem byl testován a vždy jsem bez problémů prošel. Očistím své jméno,“ byla první reakce bijce přezdívaného „Ničitel“. Postavil se za něj i jeho slavný otec, který byl součástí jeho tréninkové kempu, stejně jako promotér Eddie Hearn z pořádající stáje Matchroom Boxing. Chvíli to vypadalo, že se extrémně očekávaný duel přece jen uskuteční.

„BBBofC vydalo prohlášení, které odporuje všem nastaveným standardům, Benn se neměl absolutně šanci bránit,“ zuřil ještě ve čtvrtek dopoledne jeden z nejmocnějších mužů světového boxu. Nakonec ale i on ustoupil, přestože se spekulovalo o tom, že by pro oba boxery získal licenci jiného státu, že Eubank by si zároveň díky souhlasu s pokračováním zajistil zvýšení limitu pro rehydrataci po vážení, jelikož je z dvojice ten těžší, ten, který musel shazovat.

Souboj tak byl odložen na neurčito a především Hearn se dostal pod palbu kritiky, že chtěl pokračovat, přestože Benn porušil platné antidopingové regule. A hlavně že nebyl ochotný o situaci diskutovat s nestrannými novináři. Zrušení duelu oznámil na čtvrteční tiskové konferenci, kde ale neměli zástupci médií možnost klást otázky.

Nejlepší český boxerský duel desetiletí?

To čeští fanoušci se podobného osudu v případě střetu mezi domácím šampionem velterové váhy Pavlem Polakovičem a vyzývatelem Erikem Agateljanem obávat nemusí. Do posledního místečka zaplněné brněnské Sono tak dnes večer uvidí už šesté setkání dvou bývalých elitních amatérů, kteří se – byť neúspěšně – pokoušeli probojovat i na olympijské hry.

„Při prvním setkání jsem Erika porazil, pak s ním dvakrát za sebou prohrál, abych ho opět dokázal dvakrát zdolat. Jenže poté on zamířil do Austrálie a do profesionálního ringu, já musel rukavice kvůli zdravotním problémům odložit, ale... Už od chvíle, kdy jsem také zamířil mezi profíky, bylo jasné, že se znovu potkáme,“ vyprávěl 29letý Polakovič před měsícem ve velkém rozhovoru pro youtubový kanál své stáje Patron Boxing.

V rozhovoru, v němž promluvil o těžkém dospívání, zkušenostech s tvrdými drogami, které ho málem stály kariéru, i vývoji ve vztahu s otcem Pavolem, boxerským olympionikem z Atlanty 1996. „Myslím, že to bude český zápas desetiletí,“ dodal.

„Souhlasím s tím. Jasně, může přijít první skvělý úder a rychlé k. o. nebo zranění, ale pokud ne, tak věřím v nádherný zápas, možná nejlepším boxerský v Česku za dlouhé roky, který bude mít minimálně evropské parametry. Oba jsou výborní boxeři, trochu více věřím Erikovi,“ řekl pro LN promotér večera Lukáš Konečný.

„Já pochopitelně věřím svému chráněnci, tedy Pavlovi. Vím, že je skvěle připravený a že prokáže svoje kvality,“ kontruje šéf plzeňské formace Patrik Knopp.

Oba muži se ale shodnou na jednom – ten z dvojice, který zůstane i po sobotě mezi profesionály neporažen, bude mít otevřené dveře k zajímavým (titulovým) zápasům v zahraničí.

Kdo to bude? To mohou sledovat i ti, kteří nestihli zakoupit lístek do Sona. Přímý přenos z galavečera vysílá od 21.00 volně dostupná ČT Sport, spolukomentátorkou bude jediná česká mistryně světa Fabiana Bytyqi.