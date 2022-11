Šéf boxerské extraligy: Děláme nejlepší tuzemské večery. Kluci z Oktagonu nebo profi boxu by u nás dostali bití

Tipsport Real Boxing Cup (RBC). Tak zní celý název nejvyšší domácí boxerské soutěže, která navazuje své postupně chřadnoucí předchůdkyně – interligu a extraligu. „Řekl bych, že jsme celý projekt inovovali,“ říká v povídání pro Lidovky.cz Daniel Táborský.

29letý bývalý český reprezentant, který musel před čtyřmi lety kvůli zranění slibně rozjetou kariéru ukončit – mimo jiné má za opaskem skalpy Vasila Ducára či Pavla Šoura –, měl vždy trochu bláznivé a novátorské nápady.

„Po jednom tréninku jsme loni zašli s kluky z mého gymu (Real Fight Club) na pivko, kde jsme se bavili o mých plánech s RBC. A jeden nový kluk, který přišel na první trénink, Jirka Heindrich chvíli poslouchal a pak mi řekl, že do toho půjde se mnou. Tak jsme to rozjeli,“ usmívá se při vzpomínkách zhruba rok dozadu.

S podporou Tipsportu a České boxerské asociace (ČBA) se celý projekt letos na jaře rozjel. Pomalu, rozhodně ne bez problémů, přesto je nyní přede všemi velké finále. V rámci víkendu, který završí tradiční galavečer organizace Heroes Gate.

„Ze strany svazu podpora trochu ochladla, bohužel. Navíc jsme naposledy trochu bojovali ohledně rozhodčích. Ale uvidíme, jak to bude dál. Před námi jsou volby a o post prezidenta usilují Sváťa Žáček, který vede ČBA už několik období, a Marek Šimák. A myslím, že svazu by oživení prospělo. Neříkám současné vedení vyházet, Sváťa by určitě mohl a měl pomáhat dál, ale nové lidé prostě přinesou nový impulz, přinesou drajv,“ začíná hodnocení spoluprací u svazu.

realboxingcup Soupiska RBC 8

Už tento víkend se na Vás těšíme v UNYP ARÉNĚ! přijďte se podívat na zápasy RBC 8 oblíbit sdílet odpovědět uložit

A Tipsport? „Měli jsme před pár dny schůzku, na které jsme se domluvili, že si po finále sedneme a vše celkově zhodnotíme a řekneme si, jak případně dál,“ pokračuje směrem k hlavnímu partnerovi.

S vedením sázkařského gigantu se vzácně shodují v tom, kde mladý projekt a jeho podobně mladý tým tlačí nejvíce bota. „Po sportovní stránce jsem naprosto spokojený, troufám si říct, že tady na česko-slovenské scéně děláme nejkvalitnější galavečery vůbec,“ usmívá se Táborský, který se letos zasnoubil s partnerkou Katkou.

Takže ten hlavní problém? „Nejsme vidět. Děláme si vše sami, vše se učíme, ale nejsme obchodníci, nemáme zkušenosti s médii. Když se na ulici zeptáte na Oktagon, hodně lidí bude vědět, o čem je řeč, když na RBC, tak spíše nikdo. Přitom, kdyby kluci z Oktagonu šli boxovat k nám, dostanou bití. Stejně tak by měli problémy i profesionální boxeři. Třeba takový Vasil Ducár by nejspíše svoji váhu ovládl, ale…,“ nastiňuje.

Problémem je, že RBC pracuje s minimálním rozpočtem, boxery si pak platí čtyřlístek přihlášených klubů (suverénní Nitra, BigBoard Praha, Dubnica a Ústí nad Labem) a známá jména bojové scény by byla hloupá, kdyby za málo peněz riskovala své vybudované jméno případnou porážkou. Ostatně, důkazem budiž hvězdný slovenský reprezentant a olympionik Andrej Csemez.

24letý rodák z Dolné Saliby, který před čtyřmi lety vyhrál šampionát Evropské unie, letos nastoupil do dvou kol RBC. Napoprvé nepřešel semifinále, když nestačil na krajana Lukáše Fernézu, který jej dostal mimo jiné do počítání. Před dvěma týdny se pak sice Csemez dostal do finále, v něm ho ale po dvaceti vteřinách ukončil nezkušený, teprve sedmnáctiletý a rok boxující Lukáš Czelenienko.

„Nechci dělat z RBC cirkus. Nechceme lákat na hvězdy, chceme ty budoucí vytvářet, pomáhat jim. Vím, je to těžší cesta, ale chceme se o to pokusit. Ale ano, kdyby někdo zájem měl, zkusíme se s ním domluvil. Jak jsem říkal, Vasil Ducár, někdo z Oktagonu, nebo třeba Filip Grznár, který má velký dosah, tak můžeme něco vymyslet,“ zamýšlí se Táborský.

Nejdříve ale musí se svým týmem zvládnout finálové boje o tomto víkendu a domluvit se s Tipsportem. Jen tak mimochodem – úplně neznámý na boxerské scéně RBC není. Zatímco především Ústí se potýká s problémy, o účast v případném dalším ročníku už projevil zájem tým z Moravy a ozvali se také z Maďarska, a především z Německa.

Semifinále finálových klání RBC startují v sobotu od 17:00 hodin, finále pak v neděli od 15:00 hodin – obojí lze sledovat na oficiálním Youtube kanále. A od 18:00 hodin pak v neděli odstartuje zmíněné Heroes Gate, kde by se měla definitivně vyřešit rivalita Petra Kareše a Petra Vondráčka.

Ta se táhne už pěknou řádku let, během kterých se měli také potkat mimo jiné oba skvělí kickboxeři v ringu, pokaždé z toho ale sešlo. Naposledy letos v březnu, když se už oba potkali ve studiu Oktagon.tv. Zatímco tam se poprali, když nahecovaný Vondráček odhodil po pár minutách mikrofon a pustil se do Kareše, bývalého šéfa organizace XFN, mezi šestnácti provazy se nepotkali, prvně jmenovaný se v závěru přípravy zranil.

Tentokrát už jejich setkání nic nebrání, pokud se teda ještě něco nesemele na předzápasovém vážení. Na obě akce, které spolupořádá Ladislav Kutil, lze zakoupit lístky v síti Ticketstream.