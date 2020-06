Boxerský zápas století? Šampioni Fury a Joshua se domluvili, příští rok je čekají dvě bitvy

PRAHA Jeden z největších zápasů boxerské historie je potvrzen od obou hlavních protagonistů – mistra světa WBA, IBF a WBO Anthonyho Joshuy a neporaženého šampiona WBC Tysona Furyho. Pokud by oba Britové do vzájemného střetu vstupovali se všemi svými pásy, šlo by po všech stránkách o historickou událost.

Na tenhle zápas se těší celý sportovní svět a zdá se, že ho také dostane. „Děláme velké pokroky. Stále je co překonávat, hledáme místa a data, ale hlavní je, že oba kluci ty zápasy posvětili. Že oba souhlasí s finančními záležitostmi,“ řekl exkluzivně pro Sky Sports Eddie Hearn, promotér Joshuy.

Jeho slova následně na svém Twitteru a také Instagramu potvrdil Fury: „Chtěl bych vám oznámit velkou událost. Domluvili jsme se na zápase s Anthonym Joshuou. Největší duel britské historie je zde. A hned dvakrát. Nejprve se vypořádám s Deontayem Wilderem a pak také s Joshuou.“



Fury zároveň poděkoval Danielu Kinnerhanovi. Jméno klíčového vyjednavače je nesmírně důležité. Proč? Protože se téměř vzápětí ozval pro Boxingnewsonline.net promotér Frank Warren, který označil dohodu za nesmysl a že Hearn pouze opakuje, co už bylo řečeno a že se oni dva dosud nesetkali.

Jenže, byť je Warren jeden ze dvou promotérů manchesterského obra, při jednáních rozhodně klíčové slovo nemá. Ostatně i druhý do party – Bob Arum z Top Rank Boxing – nedávno pronesl, že jednání o dalším zápase (právě s Joshuou) nechává na jeho manažerského skupině MTK Global a právě Kinnerhanovi.

Není to navíc poprvé, co Fury ukázal vlastní hlavu, a tak trochu nezávislost. Pamatujete červen 2018 (vlastně do dvou let a do dne přesně), kdy měl za sebou první duel po dvou a půlleté pauze, kdy oznámil, že se máme nač těšit a že řeší velkou dohodu? Následně v srpnu zdolal v deseti kolech Franceska Pianetu, aby následně doslova šokoval oznámením zápasu s Američanem Deontayem Wilderem.



Toho v ringu porazil už v prosinci 2018, bodoví ale viděli duel jako remízový, a tak dali šanci odvetě. A té letos v únoru už „Gypsy King“ dominoval bez jakýkoliv pochybností. „Bronzový Bombardér“ aktivoval klauzuli o třetím setkání, ovšem koronavirová krize jednání zpomalila. A během ní se začalo jednat o střetu šampionů o všechny pásy v těžké váze.

Nyní Fury oznámil dohodu a že si z pusy nedělá holubník dokládá i jeho loňská návštěva Prahy, kdy na tiskové konferenci na přímý dotaz Profiboxing.cz odpověděl, že dohoda s Wilderem ohledně odvety je uzavřena a že na ni dojde na podzim. Američan dlouho mlžil, nakonec ale slova rivala potvrdil.

Pravdou ale je, že šlágru Joshua – Fury ještě musí předcházet minimálně dva kroky:

Prvně jmenovaného čeká povinná obhajoba pásu IBF s Bulharem Kubratem Pulevem.

Druhého z dvojice pak završení trilogie s Wilderem.

Oba musí své duely vyhrát, aby měl jejich střet punc nezapomenutelného souboje nejen britské historie. Přehnaná slova? Nikoliv, ve hře by totiž mohly být pásy všech čtyř nejprestižnějších federací (WBC, WBA, IBF a WBO, dle poslední žebříčku časopisu Forbes – 100 nejbohatších sportovců světa – vydělali oba britští rivalové za posledních dvanáct měsíců z boxerů nejvíce.



Jistě, pořád tu jsou ještě povinní vyzývatelé WBC (Dillian Whyte) a Alexander Usyk (WBO), ovšem představitelé obou federací už dali najevo, že v případě střetu Joshua – Fury by se svými požadavky na povinné obhajoby počkali.

Navíc – jak Whyta, tak Furyho zastupuje coby promotér Hearn.

„Je důležité říct, že oba kluci s tím zápasem souhlasí. A to v tom nejdůležitějším bodu – finančním. Máme skvělou pozici pro další jednání a dotažení oficiální dohody. Z naší strany je vše potvrzeno, stejně tak ze strany Joshuy a Furyho. Chybí jen maličkosti,“ přidal šéf Matchroom Boxing.

A dobrá zpráva nakonec. Když hodinu po rozhovoru pro Boxingnewsonline.nez mluvil Warren se zástupci ESPN, už byl smířlivější. „Ano, je domluveno, že první duel bude 50 na 50 a že bude odveta (v ní by bylo rozdělení stejné jako nyní v případě Fury – Wilder, tedy 60 ku 40 pro vítěze). Na konci roku se Fury utká s Wilderem a poté je řada na tomto souboji,“ pronesl zkušený ostrovní promotérský bard.

„Doufám, že na to dojde, tihle kluci by mohli vydělat za první duelu 60 až 70 milionů dolarů a odveta? To nechci ani domýšlet,“ dodal už odhodlaně. „Bude to největší sportovní událost britského sportu, nenapadá mě nic, co by to mohlo přebít,“ doplnil jej Hearn.

S ohledem na výše popsané se dá směle říct, že možná i jeden z největších zápasů historie…