Březina nezvládl čtverný salchow, na MS je po krátkém programu třináctý. Sportovní dvojice ovládli Rusové

Stockholm Krasobruslař Michal Březina v krátkém programu na mistrovství světa spadl při čtverném salchowu a po první části soutěže mu patří 13. příčka. Nejlepší krátký program ve Stockholmu zajel dvojnásobný olympijský šampion Juzuru Hanju, který vede zhruba o šest bodů před japonským krajanem Jumou Kagijamou. Vítěz posledních dvou MS Nathan Chen je třetí. Světový titul v kategorii sportovních dvojic překvapivě získali ruští debutanti na velké světové akci Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov. Úspěšnou společnou premiéru absolvovali i čeští krasobruslaři Jelizaveta Žuková a Martin Bidař, kteří patnáctým místem zajistili Česku účastnické místo na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu.

Český reprezentant závodil poprvé od loňského mistrovství Evropy. „Bylo to zajímavý, trošku jako comeback. Trošičku se mi vracely vzpomínky na mistrovství Evropy, které bylo loni v lednu. Bylo to před závodem takový všelijaký. Snažil jsem se soustředit na to, abych si rozjel, co potřebuju,“ vykládal českým novinářům při on-line tiskové konferenci.



Osmý muž posledního světového šampionátu Březina loni na ME krátký program vyhrál. Tentokrát se mu tolik nedařilo, jízdu zahájil pádem při čtverném salchowu. „Jak jsem dlouho nikde nebyl, tak nejsem zvyklý na adrenalin a stres závodu. Dal jsem do toho salchowa všechnu sílu, co jsem měl, a prostě jsem ho nevyjel,“ popisoval třicetiletý krasobruslař.

Hrubou chybou se ale nenechal rozhodit. Zbytek jízdy zvládl bez problémů a ziskem 81,43 bodu se zařadil na třináctou příčku. Na desáté místo, které by dalo šanci dalšímu českému závodníkovi bojovat o ZOH na podzimní Nebelhorn Trophy, ztrácí necelých pět a půl bodu.



Po rozhovoru šel Březina sledovat kolegu z tréninkové skupiny Chena. Viděl, jak jeho parťák upadl při čtverném lutzu a udělal chybu v piruetě, takže získal jen 98,85 bodu, což je hluboko pod jeho osobním rekordem. Na vedoucího Hanjua ztrácí Chen přes osm bodů.

Hanju se místo obvyklé lyrické polohy tentokrát ukázal jako rocker a na píseň Let me entertain you Robbieho Williamse zajel famózní krátký program se čtverným salchowem a toeloopem a axelem skočeným bezprostředně z kroků.

Mezi oba favority se překvapivě vměstnal teprve sedmnáctiletý Kagijama. Juniorský vicemistr světa z loňského roku poprvé v kariéře překonal v krátkém programu stobodovou hranici a zařadil se na druhé místo.

Krátký program naopak totálně pokazil obhájce předloňského bronzu Vincent Zhou. Dvacetiletý Američan spadl na úvod při nedotočeném pokusu o čtverný lutz a na ledě skončil i po trojitém axelu. Krasobruslař s osobním rekordem přes sto bodů získal jen 70,51 bodu a nepostoupil do volných jízd.



Ty se uskuteční v sobotu. Březina je za den volna rád. „Ti patnáctiletí kluci mohou závodit hned druhý den, ale pro mě je to už trošku složitější. Mohu se líp zregenerovat a připravit se na tu volnou,“ řekl s nadsázkou jeden z nejzkušenější krasobruslařů mužské kategorie.

Sportovní dvojice ovládli ruští debutanti

Sedmnáctiletá Žuková a o pět let starší Bidař se ani ve volné jízdě nevyhnuli pádu, tentokrát partnerka neustála sólový trojitý salchow. Pak zařadili jen dvojitý odhozený rittberger a udělali drobné chyby v dalších prvcích.

V závěru Bidařovi docházely síly, jak naznačil gestem při čekání na známky. „V noci jsem nespal a přes den mi to nešlo. Naspal jsem nějakých pět šest hodin. Měli jsme trénink ráno a včera jsme končili pozdě večer, špatně jsem to naplánoval. Jsme rádi, že jsme dojeli tak, jak jsme dojeli. Chyby tam byly, ale tak to na závodech bývá,“ řekl Bidař.

Se Žukovou získali za dnešní volnou jízdu 102,99 bodu a ve srovnání s krátkým programem si o jedno místo polepšili. To bylo klíčové, protože to byla po přepočtech poslední postupová pozice. Před šestnácté Gruzínce se Češi dostali o 56 setin bodu.

Systém rozdělování olympijských kvót je tak složitý, že při on-line setkání s novináři ještě čeští reprezentanti nevěděli, že mají jistotu. „Tak to se mi chce brečet. Je to super,“ poznamenal Bidař, který v roce 2018 závodil na ZOH v Pchjongčchangu s Annou Duškovou.

Světový titul v kategorii sportovních dvojic získali ruští debutanti Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov.

Famózní volnou jízdu předvedli juniorští mistři světa z roku 2019 Mišinová a Galljamov. V první polovině ukázali mimořádné skokanské dovednosti. Zvládli v párové disciplíně nevídanou kombinaci dvou trojitých salchowů předělených eulerem a trojitý toeloop skočili bez přípravy z kroků jako sólisté.



Ve druhé polovině programu jim hrála píseň We are the champions skupiny Queen. Až další vývoj ukázal, jak příznačné to bylo, protože dvě nejlepší dvojice měly ještě volnou jízdu před sebou. Čínští obhájci titulu Suej Wen-ťin a Chan Cchung doplatili na nejistotu při sólových skocích a propadli se těsně za Rusy.

Vedoucí pozici po krátkém programu pak neudrželi úřadující mistři Evropy Alexandra Bojkovová a Dmitrij Kozlovskij. Po řadě chyb včetně partnerčina pádu při trojitém toeloopu měli až čtvrtou volnou jízdu, ale uhájili bronz před zkušenějšími krajany Jevgenijí Tarasovovou a Vladimirem Morozovem.

Vítězní Rusové si nemohli poslechnout na stupních vítězů hymnu, protože ruské státní symboly jsou na šampionátech kvůli trestu za doping zakázané. Krasobruslaři závodí pod hlavičkou národní federace.