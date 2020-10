Brzdí mě, tvrdí ruský bohatýr o odvetě s kontroverzním Hulkem. Že by si vítěz řekl o Procházku?

PRAHA/ABÚ DHABÍ Ano, většina pozornosti světa MMA bude dnes v noci upřena na souboj o krále lehké váhy mezi Chabibem Nurmagomedovem a Justinem Gaethjem. Pro fanoušky bude nesmírně zajímavý také souboj kamaráda ruského „Orla“ – Magomeda Ankalajeva s občas až šíleným Moldavanem Ionem Cutelabou.

Datum 29. února 2020 prostě musel být šílený. Nejen, že do něj vměstnali řadu galavečerů promotéři boxu, ale toto speciální datum využila pro svůj galavečer také UFC, největší organizace MMA (smíšená bojová umění).

Akce v Norfolku přinesla řadu zajímavých výsledků i ukončení, nade všemi ale čněl souboj Ankalajev – Cutelaba. Vlastně už od samotného začátku, což se ale u druhého jmenovaného dá tak nějak očekávat. Stačí se podívat na video nejdivočejších vážení UFC a následných staredownů (bojovníci si stoupnou proti sobě a snaží se získat tváří v tvář získat psychologickou výhodu nad soupeřem).



Šestadvacetiletý moldavský „Hulk“ při této show působí často jako utržený ze řetězu (kam se na něj hrabe český „Terminátor“ Karlos Vémola). S Ankalajevem to ale ještě dotáhl k dokonalosti a oba se porvali i v kleci krátce před úvodním klaksonem při vyhlašování zápasu od spíkra.



O to větší šok následně prožili všichni, když duel skončil už po 38 vteřinách, dlužno dodat, že hodně předčasně po chybě zkušeného rozhodčího Kevina MacDonalda. Ve chvíli, kdy ten mezi oba vstoupil, bylo jasné, že dojde na odvetu.

„Být rozhodčím je těžká práce, jenže tentokrát jeho chybou přišla vniveč pro změnu moje práce. Věřím, že komise změní verdikt duelu a že dojde na odvetu. V podobném případě není vítěz nikdo. Soupeř, diváci, UFC. Nikdo,“ bouřil po zápase na sociálních sítích Cutelaba.

Změny výsledku se nedočkal, druhé šance ano. Mělo na ni dojít už v dubnu, jenže koronavirus byl proti. Stejně jako v létě, kdy se měli oba setkat na UFC 249, jenže moldavský ranař byl pozitivně testován na covid-19. A poté znovu.



Napotřetí už vše vyšlo. „Bylo to trochu frustrující. Třikrát posunutý termín není ničím příjemným, ale s ohledem na to, co vše se teď ve světě děje, to je maličkost,“ svěřil se pro oficiální stránky UFC osmadvacetiletý Rus, který trénuje ve skupině šampiona lehké váhy Chabiba Nurmagomedova, který bude v hlavním taháku večera hájit pás šampiona lehké váhy proti prozatímnímu šampionovi, Američanovi Justinu Gaethjemu. Půjde o jeho první duel po smrti otce a trenéra Abdulmanapa.

„Hele, nemám povinnost s ním znovu bojovat. UFC to chtělo, tak dobře, bude odveta, ale za mě není co řešit. Chci to mít už za sebou, protože mi překáží v mém cíli – boji proti někomu z elitní desítky mé váhy,“ pokračoval v povídání bijec z polotěžké váhy, ve které se pohybuje například i česká hvězda Jiří „Denisa“ Procházka, současná pětka žebříčku federace.



Ostatně, ten je momentálně volný k dalšímu souboji a už to vypadá, že místo před sebe se bude muset dívat pod sebe. A ruský bijec, který se představil loni v únoru také v Praze, okupuje s bilancí 4-1 v UFC (prohrál při svém debutu před dvěma lety a je to zároveň jeho jediná profesionální porážka) aktuálně 11. místo žebříčku a jeho tužba po soupeři z elitní desítky je tak pochopitelná.

„Nějak nevidím důvod, proč by to mělo dopadnout jinak než prve. Možná to nebude knockoutem, věřím, že to nebude po nějakém dalším ukončení, které by bylo zpochybňováno, ale dopadne to stejně. Vyhrají,“ dodal sebevědomě Rus, který se nepyšní žádnou přezdívkou.



Zda na jeho slova dojde, můžeme sledovat už dnes od 20:00 hodin na stanici Nova Sport 2, pravdou ale je, že jeho moldavský rival půjde tentokrát do souboje maximálně soustředěný. Dokázal i to na vážení a onom staredownu, kdy se tentokrát soupeři podíval do očí na pár vteřin a poté ho úspěšně ignoroval. „Jsem připraven. Ale ty?“ napsal poté „Hulk“ (v UFC 4-4) pouze na svůj Instagram.