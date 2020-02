Byl šok, nemohl jsem usnout, říká český MMA zápasník Dvořák o životní šanci v UFC

Praha Český MMA zápasník David Dvořák dostal životní šanci, podepsal smlouvu s americkou organizací UFC. Za jeden duel vydělá dvanáct tisíc dolarů, dalších dvanáct může získat, pokud zvítězí. Premiéra mezi těmi nejlepšími ho čeká 14. března v Brazílii s domácím soupeřem.

„Jsem nervózní jako pes, teprve mi všechno dochází. Telefonovali mi o půl druhé v noci, musel jsem se rozhodnout. To byl šok, nemohl jsem usnout, nakonec se mi zdály snad tři sny, že smlouvu podepisuju, kolem oběda už bylo rozhodnuto,“ vzpomínal v úterý Dvořák na setkání s novináři.



Pravděpodobně jste o něm doteď tolik neslyšeli, 27letý Dvořák nevyčnívá žádnou výstředností, nevypouští do světa kontroverzní prohlášení. Přitom už sedm let jenom vítězí, od roku 2012 porazil všech třináct soupeřů, všechny zápasy ukončil před limitem a v Evropě hledá konkurenci jen těžko.

Co vás na něm překvapí? Mnoho nevyrostl, do výšky jen 165 centimetrů a zápasí v muší váze do 57 kilogramů. Před rokem promluvil o dluzích, které ho na čas uvěznily v Thajsku. Tehdejší šéf organizace XFN Petr Kareš mu nevyplatil osmdesát tisíc korun.

A on nevěděl co dál.

Už tak si musel přivydělávat, pomáhal stavět dálnice, makal jako hrobař. On, vystudovaný vysokoškolák a dřívější extraligový šachista. „Teď už snad kamarády o peníze prosit nebudu, práce ubude,“ doufá Dvořák.

„Myslím, že se mi změní celý život, dávám přestupu do UFC velkou váhu a nechci to pokazit.“

Prvním soupeřem bude Brazilec Bruno Silva, nastoupí proti němu v Brazílii a taky jen kvůli tomu, že se původní sok zranil. „To je prostě realita a problém evropských zápasníků bez většího managementu, jinak se do UFC nedostanete,“ vysvětluje Dvořákův trenér Patrik Kincl.

Stejným způsobem se do UFC dostal i Machmud Muradov. Z Čechů v ní působí ještě Jiří Procházka, Lucie Pudilová tam v únoru po čtyřech prohrách skončila.

„Spoustu věcí bude proti nám, máme málo času na přípravu, soupeř bude mít domácí atmosféru, podnebí je spíš pouštní... Všechno je pro mě nový, navíc se musím aklimatizovat, proto letíme už osmého března. Kvůli dřívějšímu příletu si musím sám platit letenku i ubytování. Navíc se mnou Patrik nemůže jet, sám má zápas v Polsku,“ vysvětluje Dvořák.

Premiéra zrovna v Brazílii opravdu nebude lehká, zažil ji šampion Oktagonu Michal Martínek. Vším byl tak překvapený, že ho to, jak přiznává, opravdu ovlivnilo a prohrál.



Dvořák by měl jít na galavečeru UFC Fight Night 170 jako první v pořadí. Bude to jeho první ze čtyř smluvených zápasů. „Vyjednali jsme lepší podmínky, David dostane dvanáct tisíc dolarů za zápas a případně dalších dvanáct za výhru,“ chválí trenér Kincl.

Standard je, jak vysvětluje Machmud Muradov, osm tisíc za zápas a osm tisíc za výhru.

I to teoreticky může znamenat, že chce slavná organizace UFC s Dvořákem pracovat i v budoucnu.

Pakliže bude vyhrávat.