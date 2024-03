Vittozziová sahá po velkém glóbu, ve stíhačce se Davidová polepšila o 17 míst

Zatímco ve čtvrtečním klání chybovala Davidová hned při prvních dvou výstřelech, v sobotní stíhačce zvládla položky vleže bez chyby. I proto po půlce závodu figurovala s číslem 25 na osmém místě, na chvíli ovšem z elitní desítky přece jen vypadla, když po střelbě vestoje musela na dva trestné okruhy.

Na závěrečné položce sice přidala ještě jednu minelu, na lyžích si však počínala fantasticky, když zapsala dokonce třetí nejrychlejší čas, na první Braisazovou-Bouchetovou ztratila pouhých deset sekund. V cíli tak po bojovném výkonu brala osmé místo.

„Měla jsem velké štěstí, že jsem celou dobu jela ve společnosti rychlých běžkyň. Není tady moc prudkých kopců, to mi hodně hrálo do karet, ale mám radost, že se dokážu držet top závodnic,“ libovala si Davidová v rozhovoru pro ČT Sport.

„Bylo důležité dát nuly vleže, jsem ráda, že jsem konečně měla střelecké štěstí,“ dodala. V popředí se nejprve držela i Tereza Voborníková, která vyrážela po bezchybném sprintu jako dvanáctá. Po třech trestných kolech však spadla na dvacátou příčku.

Povedenou střelbu ze čtvrtka nezopakovala ani Charvátová, která musela kroužit pětkrát. Lepší umístění si odstřelila na třetí položce, kde se zdržela při trestných 450 metrech. Ve finiši tak její výkon stačil na 24. pozici. O jedno místo se zlepšila Jislová, která skončila 48.

Nejrychlejší střelba 1. Simonová (Fr.) 1:29,1

2. Bendiková (Lotyš.) 1:35,4

3. H. Öbergová (Švéd.) 1:38,9

4. Passlerová (It.) 1:41,7

5. Meierová (Švýc.) 1:43,3 30. Charvátová 1:59,0

32. Davidová 2:00,7

38. Voborníková 2:03,3

47. Jislová 2:08,5

Italka Vittozziová v kanadském středisku bojovala nejen o další pohárové vítězství, ale rovněž o malý glóbus za disciplínu. Na vedoucí Francouzku Julii Simonovou ztrácela před sobotním závodem 26 bodů, díky výhře jich na konto připsala hned 90.

A když Simonová po třech chybách doběhla až čtvrtá, Vittozziová si malou trofej na slavnostním ceremoniálu skutečně přebrala. Italka se navíc posunula i do čela celkového hodnocení, na druhou Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou má před posledním kláním náskok 61 bodů.

Jak se vše odehrálo?

Čtyři Češky na startu. Ze čtvrtečního sprintu se do stíhacího závodu kvalifikovaly Voborníková s dvanáctkou, Charvátová (16), Davidová (25) a Jislová, jež vyjížděla jako 49. S jedničkou vybíhala Italka Vittozziová.

Boj o malý glóbus. V Canmore biatlonistky soutěží i o poslední body v aktuálním ročníku Světového poháru. Před startem měla nejvíc bodů v hodnocení disciplíny Francouzka Julia Simonová, jen 26 bodů na ni ztrácela Vittozziová, o dalších pět byla v závěsu Francouzka Jeanmonnotová.

Žlutý trikot. První žena celkového hodnocení Tandrevoldová kvůli dvěma chybám ve sprintu vybíhala až jako 17., ve čtvrtečním klání navíc ztratila cenné body k náskoku. Druhá Vittozziová tak před stíhačkou zaostávala o pouhých sedm bodů.

České posuny. Bezchybnou střelbu na první položce předvedly Voborníková s Davidovou, první zmiňovaná se posunula na deváté místo, zkušenější z Češek tři příčky za ní. Všech pět terčů trefila i Jislová, naopak Charvátová musela na jedno trestné kolo.

První desítka. I druhou položku zvládla Davidová za nula, s číslem 25 se prosmýkla do první desítky, ze střelnice odjížděla jako osmá. Po jedné chybě se propadla Voborníková, bezchybně si počínaly Charvátová i Jislová.

Nejrychlejší běh 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 23:25,9

2. Lampičová (Slovin.) +3,2

3. Davidová +10,3

4. Jeanmonnotová (Fr.) +16,7

5. Lienová (Nor.) +22,7 24. Charvátová +1:02,0

30. Voborníková +1:16,5

52. Jislová +2:12,8

Útok Simonové. Francouzka Simonová vyjížděla se čtyřkou, po bezchybné a především rychlé práci s malorážkou doběhla v půli závodu vedoucí Vittozziovou, se kterou soupeřila o malý glóbus. Hned u nich se držela i další Francouzka Jeanmonnotová.

Dvě minely. Ležky zvládla suverénně, jenže po první položce vestoje musela Davidová hned na dva trestné okruhy. Jednou chybovala i Voborníková, dokonce třikrát Charvátová. Jedinou bezchybnou Češkou tak po třetí střelbě zůstala Jislová.

Jízda za vítězstvím. Po poslední položce sice protočila oči, když nechala na střelnici jeden nesestřelený terč, díky chybám soupeřek však Vittozziová udržela vedoucí pozici. V cíli se za ní seřadily Francouzky Jeanmonnotová a Braisazová-Bouchetová.

Skok mezi nejlepší. Sice přidala další minelu, ani to však Davidovou nezastavilo od posunu do první desítky. V závěrečném kole zabojovala na lyžích a do cíle nakonec dorazila jako osmá. Dvacátá dojela Voborníková, čtyři místa za ní Charvátová a po dvou chybách na 48. pozici Jislová.