Lekce od obhájkyň bronzu. Basketbalistky na ME podlehly Belgii o 43 bodů

Češky ve čtvrtek přemohly Itálii 61:58, přestože ve třetí čtvrtině zaostávaly až o 14 bodů. O den později proti obhájkyním bronzu z ME před dvěma lety od začátku ztrácely, v celém utkání ani jednou nevedly.

Belgičanky zapsaly druhý úspěch ve skupině a míří za přímým postupem do čtvrtfinále. To svěřenkyně Romany Ptáčkové budou v neděli proti Izraeli usilovat o druhé místo, které by znamenalo výhodnou pozici pro pondělní předkolo, v němž rovněž půjde o účast mezi poslední osmičkou.

„Měly jsme i dobré momenty, takže nechci, aby hodnocení vyznělo negativně. Hrály jsme proti jednomu z nejlepších týmů Evropy, který letos určitě bude mít medaili, možná i zlatou,“ poznamenala trenérka Ptáčková.

Česká basketbalistka Simona Sklenářová brání Belgičanku Emmu Meessemanovou.

Češky s Belgičankami po špatném vstupu rychle prohrávaly 0:9, půst ukončila až po třech a půl minutách hry trojkou Petra Holešínská. Zásluhou stejného kousku od Andělové stáhly reprezentantky manko na 11:13, jenže do konce čtvrtiny už neskórovaly, zatímco soupeřky přidaly sedm bodů.

Podobné vlny se opakovaly i ve druhé části. Basketbalistky se zásluhou pěti bodů Terezy Vyoralové dostaly na dostřel 16:22, vzápětí znovu nabraly dvouciferné manko. V dresu Belgičanek řádila především opora úřadujících vítězek Euroligy z Fenerbahce Meessemanová, která za poločas zaznamenala 16 bodů a osm doskoků.

„Belgičanky spolu hrají už spoustu let, což je na jejich výkonu znát. Vědí o sobě, dodržují poziční hru, jsou silné v podkošovém prostoru i na perimetru. Řekla bych, že nemají slabiny,“ uznala Ptáčková.

Navzdory třem košům Andělové v řadě, kterými snížila na 24:31, prohrály Češky první poločas jednoznačně 26:39. Proti kvalitním soupeřkám pálily z pole s úspěšností jen necelých 37 procent, dopustily se deseti ztrát, zaostávaly i ve statistice doskoků.

Česká basketbalistka Renata Březinová (vpravo) se snaží prosadit přes Belgičanku Kyaru Linskensovou.

Vzhledem ke zranění Veroniky Voráčkové, která doufá, že pochroumaný kotník vyléčí na nedělní partii s Izraelem, a nemoci Elišky Hamzové dostaly velký prostor osmnáctileté debutantky na kontinentálním mistrovství Emma Čechová a Dominika Paurová. „Získaly obrovské zkušenosti,“ podotkla Ptáčková.

Belgičanky nepolevovaly v tempu, věřily si na tříbodové pokusy a po šesti a půl minutách třetí části vedly už rozdílem dvaceti bodů. Náskok po chvíli zvýšily na 64:33, čtvrtinu opanovaly jasně 25:7.

Rovněž v závěrečné desetiminutovce se Češky v omlazené sestavě těžko prosazovaly proti urputné obraně, kupily ztráty a uvolněné protivnice nedokázaly zadržovat.

Poslední čtvrtinu ztratily znovu jednoznačně 8:20 a utrpěly debakl 41:84. Nevyvarovaly se 21 ztrát, připsaly o 13 méně doskoků. „Belgie měla 15 útočných doskoků, my 14, takže tam rozdíl nebyl,“ upřesnila Ptáčková.

„Obrovský rozdíl byl v trestných hodech, my jsme střílely pouze čtyři, soupeřky 14. A pak se nám nedařily trojky (jen pět z 26 pokusů), nedaly jsme spoustu volných střel, které jsme potřebovaly, abychom se dostaly na rozdíl 20 nebo 25 bodů. Ale tím, že nám nepadaly, tak ztráta vyskočila až na více než 40 bodů.“

V sobotu se bude národní tým chystat na klíčový nedělní duel proti Izraeli. „Půjde o zásadní zápas, máme den volna, takže do něj nastoupíme maximálně připravené,“ ujišťuje trenérka.

ME basketbalistek ve Slovinsku a Izraeli Skupina B (Tel Aviv) Česko - Belgie 41:84 (11:20, 26:39, 33:64)

Sestava a body Česka: Stoupalová 7, Vyoralová 6, Holešínská 5, Hamzová 4, Březinová 3 - G. Andělová 11, Zeithammerová 5, Čechová, Paurová, Sklenářová, Šípová. Nejvíce bodů Belgie: Meessemanová 24, Vanloová 13, Allemandová 12. Fauly: 19:7. Trestné hody: 4/2 - 14/10. Trojky: 5:8. Doskoky: 31:44.