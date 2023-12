Přijatelná porážka, pomoc Nizozemek, euforie. Házenkářky jsou ve čtvrtfinále MS

Čtvrtfinále na mistrovství světa si Češky zahrají teprve podruhé od rozdělení federace, jejich maximem je osmé místo z roku 2017 pod trenérem Janem Bašným.

Český tým v dánském Frederikshavnu nad Brazilkami vedl po poločase 17:16, ale v druhém dějství ztrácel a nakonec jen s vypětím sil udržel ztrátu, která ho ponechala v boji o postup. Dahlovy svěřenkyně směly prohrát maximálně o čtyři či pět gólů. Nejlepší střelkyně zápasu Markéta Jeřábková zaznamenala 11 branek.

Češky v dosavadních šesti zápasech na šampionátu čtyřikrát zvítězily a dvakrát prohrály. Osmifinálovou skupinu zakončily stejně jako Španělsko a Brazílie s šesti body, k postupu jim pomohlo nejlepší skóre v minitabulce ze vzájemných duelů. Čtvrtfinále na mistrovství světa si zahrají teprve podruhé od rozdělení federace a hned na první velké akci pod trenérem Dahlem mohou překonat dosavadní maximum, jímž je osmé místo z roku 2017 pod koučem Janem Bašným. Tabulku bez porážky ovládlo Nizozemsko.

Markéta Jeřábková se snaží prosadit přes bránící házenkářky Brazílie.

„Byli jsme trochu zklamaní, protože jsme prohráli s Brazílií. Pokaždé chceme vyhrát. Ale na večeři jsme zůstávali klidní, protože jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. Nemohl jsem od svých hráček očekávat více. Teď nás čeká další fáze a minimálně tři další zápasy,“ řekl ve svazové nahrávce pro média Dahl.

„Je to velmi důležité pro celou českou házenou, pro naše mladé hráčky. Nevím, po jak dlouhé době český ženský tým dosáhl takového úspěchu, máme jistou olympijskou kvalifikaci. Jsem velmi pyšný na to, čeho jsme dosáhli,“ pochvaloval si třiapadesátiletý norský trenér.

Před závěrečným zápasem byla situace v „české“ skupině velmi zamotaná. Dahlovým svěřenkyním nemuselo k postupu stačit ani vítězství, naopak těsná porážka ho mohla poslat do vyřazovací fáze, což se nakonec stalo. „Šly jsme do šampionátu jako outsider, nikdo tohle nečekal. Pohádka pokračuje,“ řekla křídelnice Veronika Malá.

Český tým začal dobře a v první půli držel se světovými šampionkami z roku 2013 krok. Úvodní dějství se brzy změnilo v přestřelku a skóre se i vinou řady technických chyb přelévalo na obě strany. Ani jeden ze soupeřů ale nevedl do přestávky o více než dvě branky. V českém dresu zářila především Jeřábková, která před pauzou ze spojky upravila na 17:16.

Po změně stran začal jihoamerický šampion na hřišti dominovat a brzy otočil stav. Češkám postupně viditelně ubývaly síly a trenér Dahl si po 10 minutách druhého dějství musel vzít za stavu 20:23 oddychový čas.

Julie Franková (vlevo) a Markéta Šustáčková při tvrdé obraně, kterou zkouší překonat Tamires Morena Limaová z Brazílie.

Jeho svěřenkyně se pak několikrát dotáhly na rozdíl jednoho gólu, ale Brazilky pokaždé znovu odskočily na dvě až tři branky. Češky poté neproměnily několik jasných šancí a ze závěru udělaly ještě velké drama, neboť si mohly dovolit prohrát maximálně o pět a při vyšším počtu brazilských branek jen o čtyři góly.

Jihoamerický celek se v 57. minutě dostal do vedení 30:26, ale vzápětí odpověděla nezastavitelná Jeřábková. V klíčovém útoku pak gólmanka Novotná, která v české brance nahradila jedničku Kudláčkovou, lehce vyrazila střelu na tyč a závěr už její spoluhráčky takticky zvládly.

„Dnes jsme nebyli schopni dostat se na naši úroveň. Docházely nám síly, byli jsme unaveni. Na konci jsme pak bránili ten gólový rozdíl. V závěru to byl boj o to, abychom získali více energie,“ řekl ve svazové nahrávce pro média Dahl. „Když už jsme nebyli schopni zvítězit, je lepší prohrát o tři než o pět nebo šest gólů. Pořád jsem ale pyšný na tým. Holky dělaly, co mohly,“ doplnil třiapadesátiletý norský trenér.

Jeho svěřenkyně díky pátečnímu vysokému vítězství 30:22 nad Španělkami obsadily v minitabulce tří týmů postupové druhé místo. Celku z Pyrenejského poloostrova by ke čtvrtfinále stačila i remíza, ale proti rozjetým Nizozemkám byl bez šance.

Reprezentační tým hned na první velké akci pod vedením trenéra Dahla prošel do závěrečných bojů. Navíc si poprvé od rozdělení federace zajistil účast v olympijské kvalifikaci, která je na programu v dubnu příštího roku. Přímo na hry do Paříže postoupí nový mistr světa.

Mistrovství světa házenkářek v Dánsku, Norsku a Švédsku osmifinálové skupiny: Skupina IV (Frederikshavn):

Česko - Brazílie 27:30 (17:16)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Stříšková, Šustáčková 3, Desortová, Stellnerová, Kuxová, J. Franková 1, A. Franková 1, Dresslerová 1, Zachová, Kovářová, Jeřábková 11, Malá 4, Jestříbková 2, Cholevová 4.

Nejvíce branek Brazílie: Cardosová de Castrová 9/7. Rozhodčí: Lovinová, Stancuová (obě Rum.). Sedmimetrové hody: 1/1 - 8/7. Vyloučení: 2:3. Diváci: 769.

Argentina - Ukrajina 25:20 (13:11)

Nizozemsko - Španělsko 29:21 (13:9) Skupina II (Trondheim):

Angola - Jižní Korea 33:31 (20:15),

18:00 Slovinsko - Rakousko

20:30 Francie - Norsko.

Konečná tabulka skupiny IV:

1. Nizozemsko 5 5 0 0 178:115 10 2. Česko 5 3 0 2 138:130 6 3. Brazílie 5 3 0 2 150:128 6 4. Španělsko 5 3 0 2 132:127 6 5. Argentina 5 1 0 4 115:155 2 6. Ukrajina 5 0 0 5 104:162 0

Tabulka skupiny II: