PROGRAM: Češi začnou Davis Cup se Španělskem, narazí i na Koreu a Srbsko

O postup do čtvrtfinále Davis Cupu, které v listopadu hostí španělská Málaga, zabojují ve skupině C finálového turnaje i čeští tenisté. Kapitán Jaroslav Navrátil do Valencie nominoval Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče, Jakuba Menšíka a deblového specialistu Adama Pavláska. Jeho svěřenci ve středu v 15:00 vyzvou domácí Španělsko, ve čtvrtek změří síly s Koreou a v sobotu narazí na Srbsko.