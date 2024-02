Vzájemně se motivují, nezávidí si. Davis Cup můžeme i vyhrát, věří mladí Češi

„Už nějakou dobu se říká, že máme mladý a perspektivní tým. Výsledkově to všichni ukazujeme, taky stoupáme v žebříčku,“ cení si nyní osmnáctiletý Menšík. „Všichni se známe, jsme spolu v týmu, i nahoru jdeme společně. Když takhle budeme pokračovat, Davis Cup za pár let klidně můžeme vyhrát.“

Mladý talent, který sobotní duel s Izraelem začne proti Jišaji Olielovi, je přitom podle světového žebříčku až čtvrtý český singlista.

Patří mu 127. pozice, Vít Kopřiva je 115., Tomáš Macháč 66. a Lehečka 31. S deblistou Adamem Pavláskem tvoří dynamickou sestavu, která se loni probila do čtvrtfinále týmové soutěže. A od duelu s Izraelem se chce odrazit k letošnímu napodobení této cesty.

„Máme výbornou partu, kluci jsou si věkově podobní, i když Adam je starší, ale ve 29 letech je mezi deblisty pořád mladý,“ podotýká kapitán Jaroslav Navrátil.

Všech pět členů aktuální nominace se navíc v lednu blýsklo zdárným vstupem do sezony: Lehečka ovládl turnaj ATP v Adelaide, Macháč na Australian Open postoupil do třetího kola singlu a semifinále čtyřhry, Kopřiva si díky úspěšné kvalifikaci poprvé v kariéře vyzkoušel grandslamovou hlavní soutěž, Menšík se probil do druhé rundy a Pavlásek do deblového čtvrtfinále.

Jakub Menšík (vlevo) se zdraví s Jišajem Olielem před vzájemným zápasem v kvalifikaci Davis Cupu ve Vendryni u Třince.

I těmito úspěchy se navzájem pohánějí.

„Když vidím, jak se kluci zlepšují a postupují, tak mám pak o to větší motivaci je dohnat. A ti, co jsou za mnou, chtějí jít zase v mých šlépějích,“ líčí Menšík.

Zdravou rivalitu cítí i Navrátil: „Tomášovi jsem říkal, že se svou hrou má taky na to, aby byl v první padesátce nebo i čtyřicítce. A Menšík by se měl posouvat do stovky a potenciál má ještě výš. Navíc jeden druhému nezávidí, vůbec neexistuje, že by byl Macháč naštvaný, že jsem ho teď nepostavil. Sám přišel s tím, že se necítí, ať hraje někdo jiný, a příště půjde na kurt zase on.“

Unaveného Macháče v sobotu proti Izraeli v roli dvojky zastoupí Menšík, jenž zažije domácí premiéru v Davis Cupu. Loňskou celkovou ve Valencii zvládl skvěle, když smetl tehdejšího 52. hráče světa Dušana Lajoviče.

„Všichni na něj budou zvědaví, může ho to svázat. Ale při jeho povaze si myslím, že k tomu nedojde,“ nebojí se Navrátil, že by na jeho svěřence dolehla tréma.

„Hodně na sobě maká, navíc je poměrně sebevědomý, ať už se bavíme o tenise, nebo o jiných věcech. Hodně zlepšil pohyb a forhend, ještě mu trochu chybí přechod na síť, ale jinak je už skoro komplexní hráč.“

Stylem i výškou se Menšík podobá Tomáši Berdychovi, bývalému čtvrtému hráči světa a dvojnásobnému vítězi Davis Cupu.

„Oba v tomhle věku hráli razantně a měli velice dobré servisy,“ srovnává Navrátil. „Ale Tomáš už v 19 vyhrál první turnaj ATP. Kuba zatím ovládl challenger, ale jde v jeho stopách.“

Stejně tak Lehečka, kterému Berdych jako mentor pomáhá, od debutu v roce 2019 vyrostl v příslušníka širší světové špičky.

„Dostal šanci, chytil se a každým rokem se zlepšoval,“ rekapituluje Navrátil. „Pokud kluci budou pokračovat, tak během tří až pěti let můžou finále hrát. Vyhrát Davis Cup je v téhle konkurenci těžké, ale když se tým doplní o ještě jednoho dobrého deblistu, máme ohromnou perspektivu.“