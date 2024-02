Postup se smutnou tečkou. Pavlásek a Macháč získali třetí bod po skreči

Češi za postupem vykročili už v sobotu, kdy Jiří Lehečka a Jakub Menšík zvládli své singly proti izraelským outsiderům ve dvou setech.

Macháč a Pavlásek tak do nedělní čtyřhry nastupovali podpořeni týmovým vedením 2:0. I díky tomu na Izraelce vlétli, hned v prvním gamu obrali Cukiermana o podání. Následně Pavlásek uhájil servis a ve třetí hře se udál moment, který poznamenal celý zbývající průběh střetnutí.

Za stavu 0:30 se oba Izraelci nacházeli u sítě, Macháč jejich postavení zpozoroval a vyslal na druhou stranu kurtu přesný lob.

Cukierman se za míčem rozeběhl, ale neměl šanci ho dostihnout, a když se snažil svůj rychlý přesun zabrzdit, přivodil si zranění pravé nohy. Držel se za zadní stehenní sval, odkulhal k lavičce a nechal se ošetřit.

Když se postavil, stále povážlivě kulhal, přesto v zápase pokračoval. Izraelci brzy nabrali manko 0:4, až tehdy si připsali první získaný game, když podání uhájil právě Cukierman.

Jenže další výměny jasně ukázaly, že izraelský tenista není schopen pokračovat, hostující dvojice tak za stavu 1:4 a 0:40 čtyřhru skrečovala.

Izraelský tenista Daniel Cukierman se zranil ve čtyřhře daviscupové kvalifikace proti Česku.

„Nechtěli jsme vyhrát takhle, ale i to je součást tenisu. Chtěl bych hlavně soupeři popřát brzké uzdravení,“ sdělil v rozhovoru na kurtu Pavlásek. „Nastoupili jsme na ně slušně, rychle je brejkli, škoda, že jsme zápas nemohli dohrát.“

Čeští tenisté tak po rozpačitém závěru navázali na loňské kvalifikační vítězství proti Portugalsku, kterým se nastartovali k tažení do čtvrtfinále. Nyní budou vyhlížet, koho jim los přisoudí do letošní skupiny finálového turnaje, která se odehraje od 10. do 15. září a z níž budou chtít opět postoupit.

„Snad se nám podaří navázat na loňské výkony,“ přeje si Macháč. „Měli jsme šanci se dostat do semifinále, klidně i do finále. Doufám, že na podzim budeme hrát stejně kvalitně.“