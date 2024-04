České házenkářky doma udolaly Portugalsko a postoupily na Euro

Ve čtyřčlenné skupině obsadily české reprezentantky druhé místo s bilancí čtyř výher a dvou porážek, které utrpěly se suverénním Nizozemskem. Národní tým postoupil počtvrté z posledních pěti evropských kvalifikací, minule neuspěl ještě pod předchozím trenérem Janem Bašným.

Závěrečný turnaj budou od 28. listopadu do 15. prosince hostit Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko. Soupeřky ve čtyřčlenné základní skupině určí českému týmu los, který se uskuteční 18. dubna ve Vídni.

„Na začátku to bylo trochu chaotické. Prohrávali jsme o sedm gólů, to určitě nebylo v plánu. Ale když jsme pak zase začali hrát naši házenou, otočili jsme to z minus sedmi gólů na plus tři. Takže nakonec jsem s výkonem spokojen,“ uvedl ve svazové nahrávce Dahl.

„Vítězství chutná skvěle, o to více, že je to před domácím publikem a plnou halou. Postup na mistrovství Evropy? Co více si přát?“ řekla novinářům česká kapitánka Veronika Malá, který při jubilejním 100. startu za národní celek vstřelila šest branek z šesti pokusů.

Pod koučem Dahlem prošly reprezentantky i na druhou velkou akci, vloni v prosinci na světovém šampionátu překvapily osmou příčkou. Díky ní se v příštím týdnu představí na jednom z kvalifikačních turnajů o olympijské hry, postupně v boji o dvě postupová místa vyzvou domácí Španělsko, Nizozemsko a Argentinu. „Zakřičíme si v kabině, bude radost. Ale od zítřka už zase makáme na našem snu dostat se na olympiádu,“ uvedla Malá.

Český tým na podzim v úvodním vzájemném duelu zvítězil v Portugalsku 30:26, a protože měl před dnešním zápasem na soupeře dvoubodový náskok, stačila by mu k udržení postupového druhého místa i těsná porážka. Favorit nevstoupil do utkání dobře a zpočátku se trápil.

Dahlovým svěřenkyním se nedařilo v útoku a v 25. minutě nečekaně prohrávaly 6:13. Do přestávky ale zabraly, daly čtyři branky po sobě a před poločasovou pauzou snížily na rozdíl tří gólů. „Na začátku jsme se trochu báli, nevím proč. Začali jsme tak, jako bychom to nebyli my. Říkal jsem holkám, že takhle hrát nechceme. Jsme útočný tým, nebudeme jen něco bránit,“ řekl Dahl.

Po změně stran už byl český tým lepší a v 38. minutě srovnala Zachová na 16:16. Portugalky poté ještě dvakrát vedly o dvě branky, ale závěr jednoznačně patřil domácím. K obratu pomohla i gólmanka Kudláčková, která mezi tyčemi vystřídala Novotnou a chytila dva sedmimetrové hody.

Od stavu 18:20 zaznamenal český celek šňůru čtyř branek a překlopil vývoj utkání na svou stranu. Portugalkám v závěru viditelně došly síly, přesto nakonec také slavily svůj druhý postup na Euro v historii, neboť se dostaly mezi čtyři nejlepší týmy z třetích míst.

„Holky ukázaly, že mají silnou mentalitu. I když jsme prohrávali o sedm gólů, neměl jsem strach. Důležité bylo, abychom začali hrát naši házenou. Dělali jsme příliš mnoho technických chyb, neproměnili jsme plno střel z šesti metrů. Pak jsme se vrátili zpátky do hry,“ uvedl Dahl.

Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářek 3. skupina Česko - Portugalsko 25:22 (10:13)

Sestava a branky Česka: Novotná, Kudláčková - Stříšková 1, Kordovská, Šustáčková 3, Desortová, Stellnerová, Kuxová 1, J. Franková 1, A. Franková, Dresslerová, Zachová 2, Kovářová, Jeřábková 7, Malá 6, Cholevová 4. Nejvíce branek Portugalska: Lopesová 7, Sousaová 5. Rozhodčí: Bačkovič, Palačkovič (oba Slovin.). Sedmimetrové hody: 5/3 - 4/2. Vyloučení: 3:4. Diváci: 1357. Nizozemsko - Finsko 35:22 (14:15)