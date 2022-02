USA - Česko 4:1. Hokejistky se s favoritkami dlouho držely, nakonec ale prohrály

„Výkon, který jsme předvedly, čekal málokdo. Určitě to nečekaly Američanky. Samozřejmě to nevyšlo, ale rok od roku jsme lepší a myslím, že za pár let jsme schopny je porazit. Dokázaly jsme si, že když hrajeme jako tým, můžeme hrát i s Amerikou nebo Kanadou. Můžeme s nimi držet krok,“ uvedla Pejzlová.

České hokejistky aktivně bránily a znepřijemňovaly poněkud zaskočeným soupeřkám hru. Gólmanka Peslarová zapsala hned 55 zákroků a svůj tým držela ve hře takřka až do konce.

Na druhé straně však Češky na turnaji neproměnily jedinou přesilovku. Ve čtvrtfinálovém souboji dostaly k dispozici hned čtyři. Téměř v nich ale nevystřelily. Dohromady za zápas vyslaly pouhých šest ran, což byl jeden z klíčových faktorů utkání.

V něm si Peslarová připsala první zákrok po sedmi vteřinách, Američanky se ihned zabydlely v útočném pásmu a rozjely kolotoč. I přes drobné chyby se české hráčky pozičně jakžtakž držely a spoléhaly na to, že brankářka za nimi zastaví procházející puky.

Americká převaha byla spíše územní. Až po prvním vyloučení Radové ze 7. minuty se favoritky dostaly k rychlému zakončení z brejku a i nebezpečným střelám Knightové z mezikruží. Aktivní přístup české defenzivy v kombinaci se spolehlivou Peslarovou ovšem platil na zámořský tým.

Češky se poprvé usadily na druhé straně hřiště při přesilovce z 11. minuty. Ta se svěřenkyním Tomáše Paciny příliš nepovedla. Do střelby se totiž nepouštěly. Alespoň si kombinací na chvíli oddechly od rychlých a hrozících Američanek.

Drama před českou brankou. Gólmanka Klára Peslarová s pomocí spoluhráček čelí americkému tlaku.

Obrana dál pracovala fantasticky, Peslarová předváděla bezchybný výkon a národní tým ubránil i druhé zbytečné oslabení za špatné střídání. Po první třetině platil rovnocenný stav 0:0 na góly, ale 0:18 na střely v neprospěch týmu kolem kapitánky Aleny Mills.

Další technický přestupek spáchala rychle po startu prostřední části Serdar, když poslala puk z obranného pásma přes tvrzené sklo. Peslarová se při početní nevýhodě vytáhla proti velké šanci úplně volné Kellerové střílející z levého kruhu. V tom samém oslabení Češky zahrozily ranami zblízka, které ale soupeřky všechny včas zablokovaly.

V úplném závěru 25. minuty už české hokejistky šokovaly. Vanišová jemně poslala puk do betonu Cavalliniové, která poprvé zasahovala, nicméně puk jen vyrazila před sebe, kde byla jako první Pejzlová a kotouč z hranice brankoviště zametla do zcela volné branky.

Stačily první dvě střely, Pejzlová jela ke střídačce, radostně skákala a superfavorit podruhé v turnaji prohrával. Po Kanaďankách tentokrát nečekaně s Českem.

„Při gólu jsem to měla jednoduché, Denisa s Terkou to pěkně před bránou vybojovaly a ke mně se puk odrazil před odkrytou bránu. Bylo to jen zasunutí do prázdné branky,“ chválila Pejzlová.

Vedení outsiderovi střetnutí však vydrželo pouhých 48 sekund. Hilary Knightová plácla do volného puku, jenž přeloboval i Peslarovou. Česká brankářka sice zakročila ramenem, ale plachtící střelu nepřizvedla dostatečně.

„Chtěli jsme, aby to bylo 0:0 po první třetině, chtěli jsme dát první gól. Všechno se povedlo. Co se nepovedlo, že se jim podařilo rychle vyrovnat. Kdybychom se dostali přes třetinu s vedením 1:0, mohl zápas proběhnout ještě jinak. Náš tým ale bohužel z nějakých důvodů nemá štěstí. Nevím, proč to je. Na mistrovství světa i tady odvedl výborný výkon, ale štěstí nám v důležitých momentech nepřálo,“ poznamenal trenér Pacina.

Gól hráčkám Spojených států příliš nepomohl. Hra se vrátila do stavu, v jakém běžela od začátku. Jako by však Češky už věděly, jak na soupeře hrát, a tak střel ubylo.

Český tým se ve 25. minutě dostal nečekaně do vedení. Michaela Pejzlová svoji trefu slavila s celou střídačkou.

Ve 34. minutě Cameranesiová naramplovala zezadu Radovou, která letěla hlavou přímo na mantinel. Po prozkoumání videozáznamu dostala americká útočnice od rozhodčích vyšší pětiminutový trest. Otřesená obránkyně se mezitím z nárazu vzpamatovávala na střídačce a skončila v péči lékařů.

Nabídnutou možnost české hokejistky nezužitkovaly, hrály na hraně, chyběla jim střelba a spíš si víc překážely při snaze vzájemně si pomoct. Největší šanci tak dostala do samostatného brejku unikající Carpenterová, skvělá Peslarová ji vychytala.

Ke konci početní výhody faulovala Lásková a severoamerický celek si přesilovku částečně přenesl do závěrečného dějství.

To začalo ohromným až drtivým tlakem favoritek. Peslarová se spoluhráčkami odolávaly s vypětím všech sil. Některé hráčky začaly třetinu takřka tříminutovým střídáním. Česká gólmanka neuvěřitelným způsobem zastavila dorážku Barnsové či střelu Knightové. Ta o něco později při dalším závaru orazítkovala tyč.

„Byl to slušný kolotoč, co si budeme... S holkama jsme předvedly, co je v našich silách, a svět si to bude pamatovat. Bylo tam hodně střel, ale nedá se říct, že to byl nejtěžší zápas, co jsem chytala. Gólmani mají rádi, když na ně jdou střely a můžou se hýbat,“ popisovala Peslarová.

Americká útočnice Hilary Knightová (21) v souboji s českými obránkyněmi Terezou Radovou (27) a Sárou Čajanovou (24) ve čtvrtfinále olympijského turnaje hokejistek

Oběma zmíněným a velmi náročným sekvencím musela Peslarová částečně čelit i bez hokejky. První zvládla, druhý už ne. Signalizovala sice sudím, že má navíc vzadu povolený popruh na masce, jenže ty nereagovaly. Střelu Lee Steckleinové od modré čáry tečovala předtím šťastná Pejzlová mezi betony vlastní brankářky.

Ta jen mrštila maskou na led.

„Střelu jsem viděla na poslední chvíli a snažila jsem se to zblokovat, bohužel se to odrazilo tak blbě, že to spadlo do brány. V tu chvíli jsem se trochu proklínala, ale to se stane, to je hokej,“ komentovala Pejzlová.

Češky dostaly ještě jednu početní výhodu, ale už patrně ani neměly síly na zvrat. Naopak na trestnou lavici pak putovala Křížová a Savannah Harmonová dorazila třetí kotouč za Peslarovou.

Tomáš Pacina se poslední minutě ještě rozhodl zkusit hru v šesti. Z té nakonec pramenily jen přesný zásah Kendall Coyneové-Schofieldové do prázdné branky a konečný stav 4:1 pro USA.

„Jsem na holky opravdu hrdý a šťastný za ně, že podaly takový výkon. Obětavý, nebály se Američanek. Nepodělali jsme se z nich, postavili jsme se proti nim. Očekávali jsme, že budeme trávit nějaký čas v obranném pásmu. Z pohledu výkonu většiny hráček jsem ale za ně naprosto šťastný a jsem rád, že jsem měl možnost je dva roky trénovat,“ dodal Pacina.

„Doufejme, že i v Česku budou koukat na ženský hokej jiným pohledem. Máme u nás hodně trenérů, co rádi mluví z gauče. Pořád jsme předvedly víc než oni. My si to všechny užily, mohly porovnat síly s velmocí, takže jsem za zápas opravdu ráda. Můžeme odjet se vztyčenou hlavou,“ doplnila zase Peslarová.