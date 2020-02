Čeští florbalisté se zaskočit nenechali, kvalifikaci na MS zakončili výhrou nad Lotyšskem a postupují

Liepaja Čeští florbalisté už s jistotou postupu na prosincové mistrovství světa v Helsinkách porazili ve finále třetí evropské kvalifikační skupiny v Liepaje domácí Lotyšsko 5:3. Postup si vedle obou finalistů vybojovalo také Německo, které vyhrálo v duelu o třetí místo nad Španělskem 8:4.

Český tým i bez téměř dvou desítek hráčů včetně dosavadního kapitána Matěje Jendrišáka, kteří odmítají reprezentovat pod finským koučem Petrim Kettunenem, si zajistil definitivně účast na šampionátu v pátek. Podle předpokladů ovládl jednoznačně základní skupinu E s outsidery Lichtenštejnskem (25:0), Španělskem (18:1) a Nizozemskem (7:1).



Proti Lotyšsku vedli Češi v deváté minutě už 3:0. Před polovinou utkání upravil na 4:0 Jakub Boček, ale domácí se nevzdali. Mezi 32. a 35. minutou snížili na rozdíl dvou branek. V 52. minutě se mohli dostat na kontakt, ale Toms Akmenlauks neproměnil trestné střílení. V čase 58:31 pojistil při power play do prázdné branky náskok Patrik Dóža a skóre uzavřel v další početní výhodě Arturs Jurševskis.

Finále: Lotyšsko - ČR 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) Branky a nahrávky: 32. Akmenlauks (Kovalevskis), 35. Jansons (J. Rajeckis), 60. Jurševskis (Akmenlauks) - 4. D. Šimek (F. Forman), 8. Pražan (Ondrušek), 9. P. Šebek (D. Šimek), 28. Boček (Renčín), 59. Dóža. Rozhodčí: Ilyk, Zolotar (oba Ukr.) Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 2032. O 3. místo: Španělsko - Německo 4:8 (2:5, 0:1, 2:2). O 5. místo: Nizozemsko - Rakousko 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). O 7. místo: Francie - Lichtenštejnsko 11:3 (2:2, 4:0, 5:1).

Češi oplatili Lotyšům porážku z posledního vzájemného měření sil, na domácím mistrovství světa v Praze v prosinci 2018 prohráli 3:4. „Trošku to samozřejmě považuju za nějakou odvetu, nicméně teď to zase všechno směřuje k dalšímu mistrovství. Je to pro nás jeden z plusových bodů do přípravy. Byli jsme poprvé takto společně a myslím, že se nám turnaj docela povedl a dnešní výhra je pro nás velmi cenná,“ řekl gólman Lukáš Bauer webu Českého florbalu.

„Všechny zápasy na turnaji jsme zvládli. Jen proti Španělsku jsme nebyli moc dobří do obrany. Měli proti nám strašně moc brejků. Byla vidět vždy nervozita ze začátku zápasů proti soupeřům, kde jsme měli pocit, že bychom měli dát hodně gólů. Než jme to protrhli, tak jsme se trošku trápili. Celkově jsme spokojení,“ uvedl kapitán Dóža.