Charvátová ve sprintu zajela nejlepší výsledek sezony, v Novém Městě dojela desátá, Davidová těsně za ní

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě: Ženy - sprint (7,5 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 18:11,1 (1 tr. okruh), 2. Herrmannová (Něm.) -6,1 (0), 3. Wiererová (It.) -10,5 (0), 4. Preussová (Něm.) -17,3 (1), 5. Džymová (Ukr.) -30,5 (0), 6. Alimbekavová (Běl.) -31,4 (1), 7. E. Öbergová (Švéd.) -36,1 (0), 8. Dunkleeová (USA) -37,2 (0), 9. Schwaigerová (Rak.) -38,1 (0), 10. Charvátová -39,7 (1), 11. Davidová -43,0 (1), ...31. Jislová -1:27,8 (1), 33. Puskarčíková (všechny ČR) -1:28,6 (1). Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 983 b., 2. Röiselandová (Nor.) 870, 3. H. Öbergová (Švéd.) 815, 4. Preussová 755, 5. Wiererová 734, 6. Hauserová 710, ... 10. Davidová 584, 47. Charvátová 118, 60. Puskarčíková 52, 64. Jislová 45.