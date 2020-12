Chtěl jsem ho už praštit do zubů, ale počkám na zápas. Mezi Joshuou a Pulevem je to osobní

Páteční vážení, pochopitelně bez diváků, bylo hodně intenzivní. Anthony Joshua a Kubrat Pulev spolu měli interakci vlastně během celého tohoto slavnostního aktu.



A také dost dlouho po něm. Ještě ve chvíli, kdy promotér Eddie Hearn dával rozhovor televizi Sky Sports, na sebe oba týmy pokřikovaly.

„Chtěl jsem mu jednu vrazit do zubů už tam, ale musím si počkat až na zítřek,“ říkal do kamer obrovitý Brit, světový šampion organizací WBA, IBF a WBO. Čtvrté prestižní, WBC, vládne od února jeho krajan Tyson Fury. A také stájový parťák právě Puleva.



„Jeho reakce mě nepřekvapila, dneska bude usínat naposledy coby mistr světa. Jsem tak hladový, tak silný, mám v sobě tolik energie, kterou musím dostat ven,“ reagovala bulharská „Kobra“.

Jen tak mimochodem, minimálně slova o síle může podložit fakty. Na váze měl 108,6 kilogramů, nejméně za posledních deset let. V devětatřiceti je nejspíše skutečně v životní formě.

Jenže skvělou fazonu, byť už více než rok kvůli koronavirové krizi nestál v ringu, má také jeho protivník, který se podruhé za sebou vešel pod 110 kilo (109,2 kg). V jeho případě to znamená, že nebude muset živit příliš mnoho svalů, které ho stojí kyslík, a tím i kondici pro pozdější kola.

Mimo jiné na tu doplatil loni na začátku června, kdy při americké premiéře nečekaně prohrál s domácím Andym Ruizem.

V prosincové odvětě ho ale zdolal, vzal si zpět své tituly a rozjel námluvy s Furym.

Ty v létě obě ostrovní hvězdy završily, v roce 2021 by se měly utkat ve dvou duelech. „Vše je připraveno, ale stále není nic podepsáno,“ přikyvuje Hearn.

Že u obou nikdy člověk neví, potvrzují také poslední desítky hodin. Manchesterský obr se nechal slyšet, že dle něj vyhraje Pulev, čímž pošle dohodu s krajanem přezdívaným AJ k ledu. A zatímco ještě minulý víkend potvrdil, že bude zápas sledovat z první řady u ringu, ve čtvrtek vydal opačné prohlášení.



Oba dnešní soupeře ale spojuje ještě jedno jméno – Ukrajince Vladimira Klička.

Právě bývalý král těžké váhy připravil Pulevovi jedinou profesionální prohru. To se psal listopad roku 2014. V rakouském kempu na tento duel byl s Kličkem čerstvý profesionál, olympijský vítěz z Londýna – Joshua. Aby toho nebylo málo, právě AJ je posledním přemožitelem legendárního „Ocelového kladiva“.

Jenže zatímco s jinými se stal Kličko rivalem, s Joshuou se spřátelil. Už tehdy – v roce 2014 – si ho v malebném rakouském hotelu Stanglwirt vybral za svého nástupce na trůnu těžké váhy.



Oba šampioni se spřátelili. Ostatně oba jsou momentálně svobodnými otci, kteří sice udržují dobré vztahy s matkami svých potomků, ale nežijí s nimi.

A když se napodruhé už stal souboj Joshua–Pulev realitou (prvně v roce 2017 nakonec Bulhar z duelu odstoupil, oficiálně pro zranění, v té době ale vrcholil spor s jeho tehdejším promotérem), zvedl Kličko telefon, aby svému příteli poradil. „Ano, často spolu mluvíme. Bavili jsme se spolu i o Pulevovi,“ přiznal AJ v týdnu. Jaký plán vymysleli?

„Vím, jaký je, hodně jsem ho studoval. Myslí si, že je válečník, ale dosud nebojoval s nikým jako já. Jsme velcí chlapi, rozdáváme tvrdé údery. První, kdo se trefí, vyhraje,“ hodně ho zjednodušila britská hvězda.



Jak to nakonec bude ve skutečnosti vypadat, mohou dnes večer sledovat fanoušci také v Česku, nikoliv v televizi, ale za 39 Kč měsíčně skrze streamingovou placenou platformu DAZN.

Less than 24 hours to go ⏳@KubratPulev has a look around @ssearena #JoshuaPulev pic.twitter.com/72mOmnMcpO