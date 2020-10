Chtěla se stát policistkou, šla v otcových stopách. Rallye ale stála mladou Španělku život

Portugalsko K rallye ji přivedl otec závodník a sestra spolujezdkyně. Teprve jednadvacetiletá Laura Salvová ale svému koníčku obětovala nakonec to nejcennější. Svůj život.

Závodní auta ji lákala odjakživa, ráda se jezdila dívat, jak její otec a sestra závodí. Na začátku letošního roku se rozhodla, že to vyzkouší také. V rallye se našla, jezdila jako navigátorka na Peugeot Rally Cup Iberica a od první chvíle si držela nadprůměrné výsledky.



Rallye však nebylo to jediné, co ji naplňovalo. Toužila se stát policistkou, a tak kromě závodění také studovala práva na vysoké škole, na níž nedávno promovala. Ve volném čase ráda sportovala, chodila do přírody na procházky se svým psem a hrála na kytaru. Policejní kariéru však nikdy nezahájí.

V sobotu 10. října jela na mistrovství Portugalska jako navigátorka Miguela Sociase. V prvním kole testů však Socias ztratil nad svým vozem kontrolu, jejich Peugeot 208 vyjel z cesty a naboural do borovice stojící nedaleko trasy. Lékaři k nim dorazili za pouhé dvě minuty, Salvová už však měla zástavu srdce. Zdravotníci okamžitě zahájili resuscitaci a přivolali vrtulník, který ji měl dostat co nejrychleji do nemocnice.

Jenže k tomu nedošlo, jen pár minut po havárii svým zraněním podlehla. Sám pilot skončil v nemocnici, bez vážných zranění. „Bohužel musíme potvrdit, že v našem závodě došlo k úmrtí. Spolujezdkyně Laura Salvová, která závodila jako navigátorka na Peugeot Rally Cup Iberica, utrpěla na začátku první etapy smrtelnou nehodu. Svým jménem a jménem automobilového klubu Marina Grande veřejně vyjadřuji soustrast celé rodině, přátelům a týmu oběti,“ zveřejnil prezident automobilového klubu.

Rallye Vidreiro Centro de Portugal byla po tragické události ukončena a havárii začala vyšetřovat policie.