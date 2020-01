Co se stalo s hvězdou Davidovou? Špatně střílí a během už to nedohání

Ruhpolding (Od našeho zpravodaje) Zklamání, frustrace, nepochopení. S takovými pocity ve středu Markéta Davidová dojela sprint Světového poháru v německém Ruhpoldingu na 71. místě.

Předaleko od 60. místa zajišťujícího postup do nedělního stíhacího závodu.



Ještě dál od 40. místa zajišťujícího body do Světového poháru.

A nejdál od elitní desítky, kde se sama biatlonistka chtěla před startem sezony co nejčastěji pohybovat.

„Tohle úplně nepotřebuje komentář, je to šílené. Stydím se a vůbec nevím, co se tam stalo. Byla jsem roztěkaná, ale nevím, proč se ty chyby staly. Je to možné, že to v té hlavě ještě není tak, jak by to mělo být,“ prohlásila v cíli 23letá dívka.



Čtyři chyby na střelnici?

„Nevím, co bych řekl. Větrem to nebylo, podmínky byly ideální. Prostě se netrefila,“ komentoval její počínání asistent trenéra Jiří Holubec.

Přitom zkraje sezony měla Davidová úspěšnost střelby vestoje na 85 procentech, nyní je na 72 procentech, což je horší číslo než to z minulé zimy.



Další vrásky pak přidává její běh. Když se v minulosti Davidové nedařila střelba, mohla se spoléhat na to, že ji extra rychlý běh na trati podrží.

Jenže v Ruhpoldingu nefungovala ani tahle formulka, Davidová měla až 24. nejrychlejší čas, byla o minutu a čtyři sekundy pomalejší než vítězka Tiril Eckhoffová.

Jako kdyby jí během Vánoc odešly běh i střelba zároveň.

Příliš velká očekávání?

Před sezonou se o ní mluvilo jako o české jedničce.

O dívce, která nahradí Gabrielu Koukalovou. O naději, díky níž se biatlonoví fanoušci v Česku budou dál těšit z umístění na stupních vítězů, z velkých medailí na světových šampionátech.

Ona sama přitom často v rozhovorech odpovídala: „Jednička? Rozhodně se tak necítím a byla bych strašně ráda, kdyby se to v Česku přestalo říkat. Tak se necítil nikdo z nás, ať se to říkalo o komkoliv,“ tvrdila.

Jenže za ty roky se jí stala.

Před minulou sezonou ještě coby juniorka vyprávěla, že neví, jestli bude nominovaná na všechny závody Světového poháru. Že se uvidí podle průběhu sezony. Podle toho, jak jí to půjde. Ono jí to šlo náramně.

Markéta Davidová před startem nové sezony Světového poháru.

Čtyřikrát se probila na stupně vítězů, v Anterselvě dokonce kralovala sprintu a v individuálním závodě bojovala o malý křišťálový glóbus.



Celý Světový pohár pochopitelně objela, celkově skončila jednadvacátá.

Jedničkou týmu se díky svým výsledkům stala a s tím přišel i větší tlak, který je na ni vyvíjen.

To k ní mířily před sezonou přání fanoušků, kteří doufali ve stejně dobré výsledky jako v časech Gabriely Koukalové.

Na ni byla upřena největší pozornost.

Být spolehlivější

Ona sama měla jediné přání – být spolehlivější. Aby jeden závod nevyhrála a v druhém neskončila ve třetí desítce, nebo hůř.

„Přeji si především sezonu bez velkých výkyvů, kdy se mi povede výsledky stlačit co nejníž, pokud možno k jednociferným číslům,“ plánovala si. A zpočátku se to dařilo.

Dvě třetí místa ve sprintu v Östersundu a v Annecy jsou důkazem.



Jenže o Vánocích přišlo lehké nachlazení a od té doby se Davidová trápí střelecky i běžecky.

Možná byla očekávání pro stále teprve 23letou slečnu až příliš velká.

„Na jedné straně je na to připravená, na straně druhé potřebuje stále čas. Ve spoustě věcech se potřebuje dál vyvíjet, potřebuje sbírat zkušenosti. Stále je mladá a ono to v biatlonu nefunguje tak, že lusknete prsty a najednou začnete vyhrávat závod od závodu. Abyste se k tomu dostali, potřebujete čas,“ připomíná norský kouč Egil Gjelland.



Když před dvěma roky vyletěla jednadvacetiletá Justine Braisazová, čekalo se, že bude biatlonu vládnout. Jenže Francouzce se přestalo dařit, loni sezonu zakončila až jako šestadvacátá.



Mohla se ale schovat za své starší a zkušenější kolegyně z francouzské reprezentace, na výsledky v týmu nebyla sama. Davidová tu možnost často neměla.



V aktuální sezoně absolvovala zatím největší porci závodů v kariéře. Objela všechny štafety, všechny individuální starty, které v programu poháru byly.

I to může hrát roli.

„Třeba bude lepší, když si trochu odpočinu. Hlavně si ale musíme sednout a něco s tím udělat,“ dodala pár minut po sprintu už v bojovnější náladě. Vzdát se rozhodně nehodlá.