Čtvrtfinále v Ostravě bude bez Češek. Plíšková nezvládla třísetovou bitvu, končí také Muchová

Ostrava Karolína Plíšková se s turnajem WTA v Ostravě loučí už ve druhém kole. Nepotvrdila totiž pozici druhé nasazené hráčky a po výsledku 6:4, 4:6 a 3:6 podlehla Rusce Veronice Kuděrmětovové. Čtvrtifnále J&T Banka Ostrava Open 2020 si nezahraje ani jedna česká tenistka, Karolína Muchová totiž nestačila na Elise Mertensovou, se kterou prohrála 4:6 a 3:6.

Do dvouhry zasáhlo sedm domácích hráček a stejně jako Plíšková a Muchová dohrála ve druhém kole i kvalifikantka Barbora Krejčíková. Barbora Strýcová, Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková a Tereza Martincová dohrály v prvním kole.

Petra Kvitová se v týdnu před turnajem odhlásila, protože ukončila sezonu. Markétu Vondroušovou do hry nepustil pozitivní test na covid-19.



„Nebyl to špatný zápas, ale špatně dopadl. Ona hraje rychle, vabank, někdy jí to tam spadne a někdy ne. Její hra mi úplně nesedí. Byly tam i dobré výměny, dobré chvilky a prostě to dopadlo takhle. Zbytečné nad tím přemýšlet víc,“ řekla Plíšková, která se po prvním setu zhoršila na servisu. „To byl asi největší rozdíl,“ dodala.



Plíšková hrála první turnaj po vyřazení ve druhém kole Roland Garros a v prvním setu díky brejku z páté hry sadu získala. Ještě na začátku druhé sady šla do brejku na 2:1, Ruska si pak vzala pauzu na ošetření a vzápětí získala servis zpět. Dobře podávala a dlouhými míči nepouštěla Češku k aktivnější hře.

V koncovce druhé sady Plíšková stihla jeden brejk smazat, ale pak znovu neudržela podání. Na začátku třetí sady prohrávala šestá hráčka světa Plíšková rychle 0:3, sice snížila na 3:4 a podávala, ale o servis přišla čistou hrou. V následujícím gamu kvalifikantka Kuděrmětovová ukončila zápas desátým esem.

Muchová mohla stejně jako v úvodním kole sebrat soupeřce podání hned v první hře, ale nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. „Měla jsem dva na raketě a nedohrála to, to asi rozhodlo první set,“ řekla v České televizi.



O dvě hry později měla další šanci prorazit Mertensové servis a znovu neuspěla. Ve zbytku utkání už se k brejkbolům nedostala. „Servírovala dobře a já jsem na returnu nezářila,“ přiznala Muchová, která přišla o podání a tím i o první set v desáté hře.

Ve druhé sadě už byla Belgičanka lepší. „Určitě jsem mohla zahrát líp, víc bojovat, ale nemohla jsem to v sobě probudit,“ hodnotila čtyřiadvacetiletá Muchová.