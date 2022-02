Skalp Kanady měli na dosah, nakonec padli. Curleři do semifinále nepostoupili

České manželské duo v turnaji spadlo na skóre tří vítězství a pěti porážek. S olympijských turnajem se rozloučí v pondělním utkání s domácí Čínou.

Naděje na postup už nebude, přitom k ní nebylo daleko.

Do poloviny utkání s Kanadou šlo o zcela vyrovnanou partii. Oba týmy se po jedničkových endech propracovaly ke stavu 2:2.

Když už se ve čtvrtém endu zdálo, že by mohli Češi vyrovnaný zápas otočit na svoji stranu, zahráli Kanaďané double take out, díky němuž vyčistili kruhy od českých kamenů.

Problém pro Čechy přišel v pátém endu. Kanaďané postavili hradbu tří kamenů těsně nad nejmenším cílovým kruhem, Češi se jich nedokázali zbavit. Posledním kamenem ale Paulovi situaci zachránili a Kanadě věnovali jediný bod.

Při následující power play navíc Paulovi otočili vývoj utkání a přehodili skóre do vedení 4:3. V předposledním endu pak přidali ještě jeden bod. Kanaďané ale na poslední chvíli situaci zachránili a dostali zápas do extra endu.

V deváté hře měli navrch Češi. Předposledním kamenem ale Tomáš Paul nešťastně posunul Kanaďany do vítězné pozice, kterou si už dvojice John Morris a Rachel Homan vzít nenechala.

