Z rybárny na cyklistický vrchol. Dán Jonas Vingegaard v časovce udržel náskok a vyhrál Tour de France

Technická 40,7 kilometru dlouhá předposlední etapa mezi městy Lacapelle-Marival a Rocamadour mu sedla, takže na vítězného belgického kolegu z týmu Jumbo-Visma Wouta van Aertu ztratil pouze 19 sekund a největšího rivala Tadeje Pogačara o osm vteřin porazil. Vingegaardův náskok tak vzrostl na 3:34 minuty, které už udržel, neboť v nedělním dojezdu do Paříže se tradičně o celkové pořadí již nezávodí.

Pětadvacetiletý Vingegaard se do žlutého trikotu lídra závodu oblékl po vítězství v horské jedenácté etapě, kdy využil Pogačarova slabšího dne, a při spolehlivé podpoře své stáje ho uhájil až do cíle.

Fotbal mu nešel

Rodáka z Hillerslevu cyklistika uchvátila, když mu bylo deset. Tehdy hrával fotbal, ale moc mu nešel, chyběla mu prý správná výška i pořádná motivace. Rodiče ho vzali na závod Kolem Dánska, který startoval nedaleko v Thistedu. Tam se nechal od místního cykloklubu zlákat, aby zkusil jejich domácí tréninkový plán. „Vyzkoušel jsem si ho a říkali, že mi to jde. Asi to řekli všem, protože chtěli získat nové členy. Ale na mě to fungovalo a od té doby jezdím na kole,“ líčil Vingegaard před úvodem své cyklistické začátky.

Ještě než dostal lukrativní místo v Jumbo–Visma, musel si přivydělávat, což ho na několik let spojilo s rybami. Stejně jako jeho kolegu Michaela Valgrena. „V roce 2016 jsem ukončil školu a pak už musíte pracovat. Nejprve to byly rybí aukce, kde jsem dělal skoro rok,“ popisoval. Jeho funkce spočívala ve skenování krabic, v nichž se ryby prodávaly. Jednotvárná práce v chladu. Podobné to bylo i následně v rybí továrně, kde úlovky čistil a dával do ledu k dalšímu zpracování. Poznal, že nic nedostane zadarmo, a od roku 2019 dobře placené angažmá mu následně umožnilo dál posouvat výkonnost.

Trumfne slavnou tchyni?

V roce 2020 při premiéře v Grand Tour skončil na Vueltě šestačtyřicátý, loni na Tour de France překvapil druhým místem a letos vystoupal na úplný vrchol. Dost možná tak v popularitě trumfne svou tchyni Rosu Kildahlovou, jejíž pořady o vaření se v Dánsku těší velké popularitě.