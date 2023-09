Van Hooydonck zkolaboval v autě a měl nehodu. V nemocnici bojuje o život

„Nehoda se stala kolem půl deváté ráno. Auto se dvěma cestujícími čekalo před semaforem na křižovatce Doprsstraat a Kapelsesteenweg,“ popsal policejní mluvčí Patrick De Smedt pro belgický list Nieuwsblad.

Doplnil, že sedmadvacetiletý řidič zřejmě vinou nevolnosti náhle sešlápl plyn a vjel do křižovatky. „Řidič byl na místě resuscitován a převezen do nemocnice v ohrožení života. Jeho těhotná manželka, která seděla vedle něj, nebyla zraněna, ale byla také převezena do nemocnice na kontrolu,“ dodal mluvčí policie.

HBvL @hbvl Profwielrenner Nathan Van Hooydonck in levensgevaar na crash met zwangere vrouw naast zich in centrum van Kalmthout https://t.co/baI8g2qSd5 https://t.co/BNMg27IESf oblíbit odpovědět

Tři lidé v dalších autech včetně malého dítěte utrpěli lehká zranění. Tým Jumbo Visma, v němž má van Hooydonck roli domestika pro hlavní lídry stáje, potvrdil, že cyklista byl účastníkem nehody. „Můžeme potvrdit, že dnes se našemu jezdci Nathanu van Hooydonckovi při řízení auta udělalo nevolno, což vedlo k jeho zapojení do dopravní nehody. Následně byl převezen do nemocnice, kde se mu dostává dobré lékařské péče,“ uvedla stáj na sociální síti X.

Belgický cyklista závodil naposledy v minulém týdnu na podniku Okolo Británie, kde jeho týmoví kolegové Olav Kooij a Wout Van Aert vyhráli pět z osmi etap a Van Aert slavil i celkové vítězství. Předtím pomohl v červenci k vítězství Jonase Vingegaarda na Tour de France, kde měl v 15. etapě vážný pád po srážce s nepozorným divákem.