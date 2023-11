Začátek Tour v Česku? Zájemců o organizaci je víc, i skupina s Kreuzigerem

Na domácí půdě se tak dost možná rozhoří souboj, kdo Francouze osloví nejvíce.

Už před dvěma týdny dala svůj zájem najevo agentura Petr Čech Sport, která ve spolupráci s ASO každoročně pořádá v Praze a jejím okolí závod L’Etape, určený amatérským jezdcům.

„Dřív šlo pro nás o vzdálený sen,“ říká o možném startu Tour na českém území Přemysl Novák, vedoucí projektu L’Etape Czech Republic. „Ale postupně nabírá stále reálnějších obrysů.“

Nyní se stejným plánem vystoupila na veřejnost rovněž skupina, ke které má blízko Roman Kreuziger, desetinásobný aktér závodu.

Navíc se o organizaci startu Tour podle zdrojů MF DNES zajímá i další silná společnost, která se zatím oficiálně neprojevila.

„My tu ideu v sobě nosíme už déle,“ vykládá Kreuziger. „Máme na naší straně také silného investora mimo veřejný sektor, který je schopný projekt zastřešit a poskytnout bankovní garance.“

Skupina by měla mít i kontakty na politiky ve vládě a v krajích, kteří by akci zaštítili. Taková je podmínka společnosti ASO vyžadovaná ke kandidatuře na Grand Départ: podpora vlády či regionů.

„Musíte zajistit infrastrukturu a policejní a bezpečnostní složky, disponovat ubytovacími kapacitami pro nejméně 3 000 osob karavany a zároveň i pro fanoušky,“ vypočítává Kreuziger.

„Víme také, že než by se tady Tour konala, dojde k parlamentním volbám. Ale pokud současná vláda kandidaturu posvětí a pošleme na ASO žádost se všemi razítky, měl by projekt platit bez ohledu na výsledek voleb.“

Nezastírá, že blíž k ASO má momentálně kvůli pořádání závodů L’Etape Čechova skupina. „Mojí výhodou zase může být, že se osobně znám s Christianem Prudhommem, ředitelem Tour, a dalšími klíčovými lidmi z ASO. Zažil jsem Tour z pozice závodníka a letos poprvé i z postu sportovního ředitele. Vím, co jezdci i týmy potřebují, nejrůznější detaily. A měl bych u sebe velkou partu dalších schopných lidí.“

Na čem se Čechův i Kreuzigerův tým shodují, je start z Prahy. „Mohlo by jít o časovku, nebo i klasickou etapu. Výhodou je, že v termínu na začátku prázdnin není v Praze běžný provoz tak velký jako jindy během roku,“ říká Kreuziger.

A další dvě etapy? Zainteresovaní z agentury Petr Čech Sport naznačovali možnost zavítat do středních Čech a pak do některých z příhraničních českých hor.

Kreuziger nastiňuje vizi s jižními Čechami. „Ty jsou krásné, nabízejí atraktivní terény a navíc k následnému transferu do Francie po skončení třetí etapy potřebujete poskytnout i co nejbližší letiště s mezinárodním provozem, pro přesun zhruba 600 osob. A to České Budějovice nyní mají.“

Při volbě itineráře Tour momentálně platí na ASO zásada, že letecký transfer pelotonu po úvodních třech etapách by se měl uskutečnit maximálně jednou za čtyři roky. Naposledy se tak stalo loni z Dánska. Letos Grand Départ hostily Bilbao a Baskicko, příští rok závod začne z Florencie, ale k leteckému přesunu odtud nedojde.

Kdo další se o uspořádání startu Tour v letech 2028 a 2029 uchází, vedení závodu dosud nezveřejnilo.

Cyklisté na startu druhé etapy Tour de France s držiteli jednotlivých dresů v popředí

Poplatek za přidělení Grand Départ činí v současnosti okolo 10 milionů eur. „K tomu přidejte další náklady na organizaci, které se mohou vyšplhat zhruba na pět milionů eur,“ tvrdí Kreuziger. „Ale všem regionům, které Grand Départ získaly, se to zatím finančně vyplatilo a ty peníze se vrátily zpět a ještě navýšily. Tour přitáhla turisty, podpořily se díky ní místní podniky i živnostníci, televizní přenosy navýšily v zahraničí povědomí o zemi.“

Podle Přemysla Nováka by velkou část rozpočtu měly pokrýt veřejné finance. „Kraje, města, turistické instituce jako třeba Czech Tourism,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. Zapojit by se však podle něj mohli i někteří soukromí sponzoři, pokud by nenarušili partnerské smlouvy ASO.

Můžeme očekávat, že všechny skupiny, ať už dvě nebo tři, se teď pokusí trumfnout své soky s co nejatraktivnější a nejvíce podloženou nabídkou pro ASO. Francouzská strana pak bude mít konečné slovo.