Cyklokrosařka Zemanová získala na MS stříbro, Bažant dojel třetí mezi juniory

Zemanová dojela druhá o 44 sekund za favorizovanou Zoe Bäckstedtovou. Devatenáctiletá Britka se rovněž posunula o jedno místo oproti minulému šampionátu v Hoogerheide. Titul získala už předloni jako juniorka.

O rok starší Zemanová, trojnásobná mistryně republiky v seniorské kategorii, dlouho kroužila po trati s Nizozemkou Leonií Benveldovou. V posledním kole se jí vzdálila a v cíli před ní měla pohodlný náskok 11 sekund.

První českou medaili získal junior Bažant

Bažant se postaral o první českou medaili v kategorii juniorů od roku 2018, kdy byl Tomáš Kopecký druhý ve Valkenburgu. Porazili ho jen Ital Stefano Viezzi a Nizozemec Keije Solen.

Bažant se od začátku držel vepředu a dlouho se zdálo, že bude bojovat o bronz se Solenem. Nakonec mu nahrála smůla Francouze Aubina Sparfela, který v závěru po defektu jel více než polovinu okruhu na prázdném zadním kole.

„Hnalo mě to dopředu. Větřil jsem tu medaili a snažil jsem se dostat co nejrychleji do cíle, než se Sparfel dostane do depa a vymění kolo,“ řekl Bažant novinářům. „Poslední okruh hodně bolel, ale fanoušci byli fantastičtí. Na tu atmosféru nikdy nezapomenu. V medaili jsem uvěřil až sto metrů před cílem.“

Do cíle dojel půl minuty za vítězem, na Solena ztratil 22 sekund. Finišmen vítězné francouzské štafety z pátečního závodu Sparfel skončil čtvrtý.

V hlavním závodě mužů, který odstartuje ve 14:30, se rozloučí s kariérou jeden z nejlepších českých cyklistů historie Zdeněk Štybar. Osmatřicetiletý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu bude jedním z pěti českých zástupců v kategorii elite. Hlavní domácí nadějí je sedminásobný mistr republiky Michael Boroš. Největším favoritem je Nizozemec Mathieu van der Poel, jenž si loni vyjel již pátý titul mistra světa. V Táboře slavil už v roce 2015.