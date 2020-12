Další sezona bude hodně nabitá, chci být připravena na všechny akce, věří Kvitová

Praha V prapodivném tenisovém roce 2020 se probojovala do semifinále Roland Garros, čtvrtfinále Australian Open či finále turnaje v Kataru. A na největší akce bude Petra Kvitová upínat pozornost i v sezoně nadcházející. „Jako každý rok se těším na další sezonu, protože snad budu pořád schopná hrát a chci toho využít na maximum,“ prozradila osmá tenistka světa na tiskové konferenci.

Zhruba měsíc zbývá do začátku nové tenisové sezony, její podoba však stále nemá přesné kontury. Organizátoři Australian Open, úvodního grandslamu sezony, plánují začít v pozdějším termínu od 8. února, sezona tak pravděpodobně začne ještě mimo Austrálii.

I přes nejistotu Kvitová zahájila přípravu na další kolotoč tenisového zápolení, po dvoutýdenním soustředění v Dubaji nyní dorazila do Prahy a bude součástí týmu Sparty pro tuzemskou extraligu, která začíná o víkendu.

„Součástí týmu budu a když tělo dovolí, třeba do nějakých bojů zasáhnu. Když ne, alespoň budu tleskat,“ prozradila na tiskové konferenci, během níž se po dlouhé době sešla s novináři znovu tváří v tvář.



Osmá tenistka světa také hovořila o výzvách, které jí přichystá nadcházející sezona 2021. Sezona, v níž uplyne deset let od jejího prvního wimbledonského titulu.

„Přijde mi to jako včera, strašně to všechno letí. Vzpomínky mám, speciálně na ten rok 2011, za tu dobu se odehrálo spoustu věcí jak na kurtu, tak mimo něj,“ ohlíží se Kvitová za prvním titulem z travnatého grandslamu.

„Rok 2021 bude určitě náročný, karantény a bublina budou snad všude, máme i olympiádu, takže sezona bude hodně nabitá. Doufám, že program udělám tak, abych byla nachystaná na ty velké akce.“

Na grandslamech se jí dařilo i v sezoně 2020, na Australian Open se probila do čtvrtfinále, na US Open do osmifinále a na Roland Garros až mezi poslední čtyřku.