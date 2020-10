Další trable bankrotujícího Beckera. Schováváš před námi trofeje, bouří se věřitelé

Po dvou pohárech z Wimbledonu a Australian Open, trofej za triumf v Davis Cupu nebo zlatou olympijskou medaili... Nejméně deset cenných předmětů údajně dvaapadesátiletý muž skryl, aby nemohly být prodány v dražbě.

Tvrzení rozhněvaných věřitelů jej ve čtvrtek přivedlo k soudu v londýnském obvodu Southwark, kde si k devatenácti již existujícím bodům obžaloby vyslechl dalších devět.

Přikráčel v šedém obleku s černou rouškou na tváři. Prohlásil, že se ve všech 28 případech cítí nevinen. Potvrdil, že rozumí, co by pro něj znamenala nepřítomnost na dalším řízení v září 2021.



Ví, že by musel do vězení. Chápe, že je zle. Skoro dva týdny ostatně mlčí na Twitteru, kde se jinak často a s chutí vyjadřuje k lecčemu.

V červnu 2017 byl prohlášen za bankrotáře. Rozvody a četné přehmaty v podnikání jej nahnaly do gigantických dluhů, jejichž výše přesahuje jeho jmění.

Ač svou platební neschopnost popíral a různě se vykrucoval - třeba pomocí falešného diplomatického pasu - ocitá se pod čím dál drtivějším tlakem.

Už déle nad ním visí obvinění, že nároky svých věřitelů ohrozil odesláním asi 150 tisíců liber svým bývalým manželkám.

Zatajil prý rovněž vlastnictví bytu v londýnské městské části Chelsea nebo dalších dvou nemovitostí v Německu.

Trestní řízení by pro něj mohlo skončit odnětím svobody na sedm let.





An auction of trophies and memorabilia from former #Wimbledon champion Boris Becker's career has raised an incredible amount.



Full story ➡ https://t.co/C357ygSxfv #bbctennis pic.twitter.com/Qfmvl7EnY1