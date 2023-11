ONLINE: Lehečka přibližuje českým tým postupu do semifinále, ovládl první set

Na rozdíl od Macháče se česká jednička v posledních týdnech trápila, Lehečka odehrál pouze sedm zápasů, z pěti odcházel jako poražený. „Není to jednoduché, sezona byla strašně dlouhá,“ vysvětlil.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alex de Minaur Zápas jedniček sledujeme v podrobné reportáži.

Navíc ho ve druhém singlu o účast v semifinále čeká silný soupeř de Minaur. Australan letos ovládl pětistovku v Acapulcu a přiblížil se nejlepší desítce.

„Má jednu ze svých nejlepších sezon, je zkušený a vím, že i v Davis Cupu umí zahrát skvělé zápasy,“ vypozoroval Lehečka. „Známe se hlavně z tréninkových kurtů, zápas jsme proti sobě nikdy nehráli. Víme, co od sebe čekat, ale zápas bude jiný, nervozita určitě přijde. Budu se chtít opírat o servis a aktivní hru.“

O kvalitách australské jedničky ví i kapitán Jaroslav Navrátil. „Poslední minimálně tři roky si počíná stabilně, je světový hráč. Jirka si odpočinul, je nabitý a nemá co ztratit, bude muset hrát trochu agresivně, i za cenu toho, že sem tam udělá nějakou chybu. Když si s ním bude vyměňovat údery zezadu, tak de Minaur je zaprvé vynikající pohybově, zadruhé má strašnou jistotu,“ tuší.

Macháč přinesl první bod

Výběr kapitána Navrátila má s Australany tristní bilanci 1:8, nedávné úspěchy však českým tenistům dodávají sebevědomí.

Macháč do duelu dvojek vstupoval posilněn nedávnou šňůrou vítězství, při které posbíral dva tituly na challengerech a cenné skalpy silných soupeřů. Proti Thompsonovi jediné dosavadní vzájemné střetnutí prohrál, jako první singlista středečního utkání však měl velkou motivaci uspět a poslat český tým do vedení.

Macháč vs. Thompson Reportáž ze zápasu

A po skvělém představení na rychlém kurtu tak skutečně učinil, australského soupeře, který se ve světovém žebříčku aktuálně tyčí o 22 míst nad ním, porazil 6:4 a 7:5.

Na výhru zaútočil Macháč v devátém gamu druhé sady, kdy po bojovném výkonu ukořistil pátý brejk na slibných 5:4. Přestože si nechal sebrat následný servis, brejk znovu vybojoval a opět šel podávat na vítězství. Tentokrát se nemýlil a po téměř dvou hodinách se mohl radovat z prvního bodu pro český tým.

„Bohužel se mi nepovedlo zápas dopodávat napoprvé, ale jsem rád, jak jsem zabojoval a vyhecoval jsem se k lepšímu výkonu. Koncovka sezony nebyla optimální kvůli nemoci, dnes to bylo vidět, sil nebylo tolik. Pro mě to byl jeden z nejtěžších zápasů v Davis Cupu,“ hodnotil pro kamery ČT Sportu český hráč, který si singlovou bilanci v týmové soutěži vylepšil už na 7:1.

Ve druhém setu se oba tenisté častěji posouvali k síti, stejně jako v prvním dějství zaznamenal Macháč více nevynucených chyb. Naopak v obou sadách si na Thompsonovi vynutil více kiksů, než ke kolika ho přiměl Australan.

O vítězství v úvodním setu rozhodl hned první game. Macháč při podání soupeře uzmul brejk, když v dlouhých výměnách prokázal více odvahy a sebevědomí. Na chvíli si pak musel odpočinout, když při svém servisu pociťoval zvýšenou tepovou frekvenci.

Davis Cup Příloha iDNES.cz

„Občas se mi to stane, hlavně když na tom nejsem fyzicky úplně dobře. Věděl jsem, že to nic není, jen srdíčko trochu poskočilo,“ vysvětlil.

Krátká pauza Macháče z rytmu nevyvedla, držel si podání a Thompsona nepouštěl k brejkbolu. Sám si navíc vybudoval další tři na 5:2, když nejprve Australana dvakrát skvěle prohodil a poté ho donutil chybovat. I když příležitosti nevyužil, vzápětí díky prvnímu servisu odvrátil dvě brejkové hrozby a zvýšil na 5:3. První sadu ovládl po vyhozeném míči soupeře, a jelikož pokračoval ve skvělém výkonu, následně si podmanil i druhé dějství.

Ve čtyřhře číhá silné australské duo

Pokud utkání dospěje do stavu 1:1, rozhodne o postupujícím týmu závěrečná čtyřhra, do které Navrátil zatím nahlásil deblového specialistu Pavláska a mladého Menšíka. „Větší šanci máme, když to uhrajeme na 2:0 po dvouhrách,“ myslí si český kapitán.

Australané totiž mají v záloze pár Matthew Ebden, Max Purcell a jako rádce zkušeného kapitána Lleytona Hewitta, bývalého lídra světového žebříčku. „Při vší úctě k Adamu Pavláskovi, který měl fantastický konec sezony, tihle kluci ovládli grandslam a hrají spolu dlouho. Adam je na žebříčku kolem 50. místa a Tomáš ani Jirka Lehečka tolik deblů nehrají,“ uvědomuje si Navrátil.

Vítězové středečního čtvrtfinále nastoupí proti papírově hratelnému Finsku, které v úterý zaskočilo obhájce titulu z Kanady, poražený tým ve vyřazovacím systému končí. Semifinále je v Málaze na programu v pátek.