Gratuloval mu i Berdych. Teď se ale soustředím na Davis Cup, říká Lehečka

Jeho svěřenci o víkendu nastoupí proti domácímu výběru v kvalifikaci o postup na letošní finálový turnaj pro nejlepších 16 mužstev.

Češi půjdou do utkání jako favorité, spoléhat budou především na čtvrtfinalistu nedávného Australian Open Jiřího Lehečku.

Aktuálně 39. hráč světového žebříčku už se s týmem ve městě Maia nedaleko Porta poctivě připravuje a při úterním videohovoru s českými novináři si rovněž pochvaloval teplejší prostředí.

„Skok v porovnání s Austrálií samozřejmě cítím, ale zdejší kurt je z hlediska herních podmínek dobrý. Antuka je taky v pohodě, takže nás trápí jen zima, ale bylo to lepší než v pondělí. I počasí venku se má zlepšovat, což nám pomůže,“ připomněl, že střetnutí se odehraje na zastřešeném kurtu, nikoli v klasické hale.

Lehečka během nynějších tréninkových dnů věnuje zvýšenou pozornost rozcvičení, aby na prochladlý dvorec nastoupil dostatečně zahřátý a snížil riziko možného zranění.

„Jednotku se snažíme držet hodně v intenzitě, krátíme pauzy na lavičce, abychom nevypadli z tempa a udrželi se v teple. Jsme dost zkušení, abychom si poradili.“

Jiří Lehečka během tréninku na zápasy Davis Cupu v Portugalsku

Kromě nezvyklého chladu se ale jinak s portugalskou antukou sžívá bez větších zádrhelů. „I když je to antuka, tak je rychlejší, jelikož má betonový podklad. Mé hře sedí nádherně, zatím se cítím fajn, uvidíme, až budeme mít ostřejší tréninky na body, ale neměl by být problém. Jestli mám nějaký antukový kurt rád, tak je to tenhle. Věřím, že navážu na dobré výsledky.“

Myslí tím především čtvrtfinálovou účast na Australian Open, díky které posbíral cenné body do žebříčku a vysloužil si mnoho gratulací. „Přes trenéra (Michala Navrátila) se mi ozval Tomáš Berdych, moc si vážíme, že turnaj sledoval a zajímal se o něj. Přišlo i hodně dalších gratulací, ale už to nijak neřeším. Australian Open bylo super, budu ho mít v hlavě pořád, ale teď přepínám do herního rytmu v Portugalsku.“

V Austrálii několikrát zmínil, že k úspěšnému tažení v Melbourne ho nakopl týmový United Cup, na němž přemohl Němce Zvereva. A kolektivní atmosférou se bude chtít vyhecovat i při Davis Cupu.

„V týmu pracuju moc rád. Tady na Davis Cupu máme o dost širší realizační tým, v tomhle ohledu je na jiné úrovni. United Cup byl zase hodně o vzájemné podpoře, atmosféra nebyla tak vyhecovaná,“ srovnává.

Nicméně doufá, že dařit se mu bude stejně.