Tenisté znají soupeře v kvalifikaci Davis Cupu, o postup se doma utkají s Izraelem

Česko se s Izraelem utká podruhé v krátké době, vloni se střetly v baráži. V Tel Avivu tehdy tým kapitána Jaroslava Navrátila zvítězil 3:1 na zápasy a udržel se v elitní skupině. Češi hostili Izrael před pěti lety v 2. kole evropsko-africké zóny. Také tehdy vyhráli v Ostravě poměrem 3:1.

„Izrael je příjemný soupeř. O to víc, že budeme hrát doma v Česku. Když jsem tam viděl soupeře jako Švýcarsko, Maďarsko nebo Belgie, tak to byli pro první kolo těžcí soupeři. V Izraeli jsme si to vyzkoušeli před rokem a půl. Soupeře a hráče známe. S losem jsme spokojení,“ řekl v nahrávce pro média Navrátil.

Los kvalifikace Davisova poháru 2. a 3., nebo 3 a 4. února Česko - Izrael

Kanada - Jižní Korea

Srbsko - Slovensko

Chorvatsko - Belgie

Maďarsko - Německo

Nizozemsko - Švýcarsko

Ukrajina - USA

Finsko - Portugalsko

Tchaj-wan - Francie

Argentina - Kazachstán

Švédsko - Brazílie

Chile - Peru

Izraelskou jedničkou je Daniel Cukierman, kterému patří v žebříčku ATP až 424. místo, za ním je pak na 439. příčce Jišaj Oliel. „Nechtěl bych srovnávat žebříčky. Žebříček v Davis Cupu v minulosti nebyl mnohokrát důležitý. Je to ale velmi příjemný soupeř. Budeme velkými favority. Počkejme si, jak dopadne první článek sezony v Austrálii. Budu rád, když budou všichni kluci připravení a ve slušné formě, abychom přes kvalifikaci přešli a dostali se do semifinálové skupiny,“ doplnil Navrátil.

Češi se představí v soutěži doma po pěti letech. Naposledy hráli před vlastními fanoušky v únoru 2019 kvalifikaci proti Nizozemsku. Dějiště zápasu je zatím v jednání. „Jsem velice rád za kluky. Čeští fanoušci tuhle mladou generaci jako Jirku Lehečku, Tomáše Macháče nebo Jakuba Menšíka neměli možnost v Davis Cupu vidět. Jsem rád, že se budou moci ukázat na domácí půdě,“ doplnil Navrátil.

Čeští tenisté se letos probojovali poprvé v novém systému platném od roku 2019 do vyřazovací fáze. Po vítězství v kvalifikaci v Portugalsku prošli také ze skupinové části, v níž porazili Španělsko, Jižní Koreu i Srbsko 3:0. Ve středu neuspěli ve čtvrtfinále s Austrálií, které podlehli 1:2 na zápasy.

Na finálový turnaj Davisova poháru v příštím roce se přímo kvalifikovali letošní finalisté Italové a Australané. Divokou kartu dostaly domácí Španělsko a Velká Británie.