Vadlejch vyhrál mítink Diamantové ligy, Monako vidělo i světový rekord

Mítink Diamantové ligy v Monaku Muži:

100 m (vítr +0,6 m/s): 1: Omanyala (Keňa) 9,92, 2. Tebogo (Botsw.) 9,93, 3. A. Blake (Jam.) 10,00

800 m: 1. Kinyamal (Keňa) 1:43,22, 2. Moula (Alž.) 1:43,40, 3. Arop (Kan.) 1:43,51

5000 m: 1. Gebrhiwet 12:42,18, 2. Aregawi 12:42,58, 3. Bekele (všichni Et.) 12:42,70, 4. Katir (Šp.) 12:45,01 - evropský rekord

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,51, 2. Dos Santos (Braz.) 47,66, 3. Allen (USA) 47,84

3000 m př.: 1. Koech 8:04,19, 2. Kibiwot (oba Keňa) 8:09,54, 3. Sime (Et.) 8:10,56.

Tyč: 1. Nilsen (USA) 592, 2. Obiena (Fil.), 3. Marschall (Austr.) oba 582

Trojskok: 1. Zango (Burk. Faso) 17,70, 2. Hibbert (Jam.) 17,66, 3. Triki (Alž.) 17,32

Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 85,95, 2. Weber (Něm.) 84,23, 3. Walcott (Trin.) 81,31 Ženy:

200 m (+0,2 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 21,86, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 22,08, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 22,23

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 49,63, 2. Littleová (USA) 49,68, 3. Klaverová (Niz.) 49,99

Míle: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:07,64 - světový rekord, 2. Mageeanová (Ir.) 4:14,58, 3. Hailuová (Et.) 4:14,79

100 m př. (+0,6 m/s): 1. Aliová 12,30, 2. Harrisonová 12,31, 3. Johnsonová (všechny USA) 12,39

Výška: 1. Olyslagersová (Austr.) 199, 2. Heraščenková, 3. Mahučichová (obě Ukr.) obě 196

Dálka: 1. Iapichinová (It.) 695, 2. Davisová-Woodhallová (USA) 688, 3. Vuletaová (Srb.) 686 Další disciplíny:

Muži:

800 m - běh B: 1. Laros (Niz.) 1:44,78, ...5. Šnejdr (ČR) 1:46,12