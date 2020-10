Divná, smutná, ale stále zábavná. Světová sérii MLB míří do finiše

Arlington Už jen maximálně dva zápasy Světové série se odehrají letos v MLB, nejprestižnější baseballové lize světa. Vedení soutěže si hodně oddechne, protože sezona kvůli koronaviru málem skončila dříve, než vůbec začala.

„Jsme tak blízko konci a nechceme riskovat žádnou možnost, že bychom to ohrozili,“ říká Gary Green, lékařský ředitel Major League Baseball. To, že se v průběhu finále soutěže zvaném Světová série vyjadřuje víc šéf zdravotníků než komisionář Rob Manfred, přesně potvrzuje současnou smutnou situaci.

Celá sezona a také Světová série je koronavirovou epidemií hodně ovlivněna. Žádný slavnostní příchod hráčů, desítky tisíc fanoušků v hledišti a hymny zpívané naživo některou z pěveckých celebrit. Los Angeles Dodgers a Tamba Bay Rays hrají výjimečně na neutrálním hřišti v texaském Arlingtonu, za velmi omezeného počtu diváků a s nástupem odpovídající přípravnému duelu. „V základní části jsme ještě měli flexibilitu s odsouváním zápasů, ale kdyby se teď dostal tým do karantény a my museli na týden nebo dva přestat hrát, úplně by to závěr ligy zničilo,“ pokračuje doktor Green.

Liga začala průšvihem

Ten o víkendu oznámil další výsledky průběžného prověřování za uplynulý týden. Z více než tří a půl tisíce testů baseballistů, trenérů, funkcionářů i organizátorů se nevrátil ani jeden test pozitivní. V případě hráčů už to platí téměř dva měsíce.

Přitom liga začala obrovským průšvihem, když St. Louis Cardinals nahlásili po třech zápasech v červenci deset pozitivních testů a Miami Marlins pár dní poté měli dokonce osmnáct nakažených. Převládaly názory, že se soutěž nemůže dohrát. Právě tyto situace ale donutily vedení soutěže ke zpřísnění opatření. Všichni mimo hřiště museli začít nosit roušky a došlo k omezení pohybu hráčů mimo hotel při venkovních zápasech. Nakonec bylo z více než 170 tisíc provedených testů v rámci MBL pozitivních 91 a soutěž se blíží ke zdárnému konci.

„Oceňuji neskutečnou práci všech, kteří nám tuhle sezonu umožnili. Je zvláštní přijíždět ke stadionu a nevidět zaplněné parkoviště včetně desítek televizních štábů. Je to divné, smutné, ale pořád je to Světová série a člověk je natěšený,“ tvrdí opora Tampy Charlie Morton.

Poslední Mortonova věta vystihuje letošní ročník – divné, smutné, ale pořád zábavné. Po celou sezonu nemohli do ochozů fanoušci, až do finále Americké a Národní ligy a nyní Světové série. Omezený počet jen lehce přes 11 tisíc diváků je nejnižší od finále v roce 1909. „Zápasy jsou skvělé, atmosféra zvláštní, ale hráči hrají tak, jak se na Světovou sérii sluší, a z televize to tak určitě působí,“ myslí si polař Dodgers Justin Turner. Pravdu má jen částečně, protože ani jeden z dosavadních pěti duelů nepřilákal k obrazovkám aspoň deset milionů diváků, obvyklá sledovanost v posledních letech je přitom ještě o pár milionů vyšší.

Každopádně Turnerův tým je ve Světové sérii favoritem. Na svém kontě má už šest celkových triumfů a o titul hrál za poslední čtyři sezony hned třikrát. Není divu, vždyť jejich rozpočet na platy hráčů 95,6 milionu dolarů je víc než třikrát vyšší než u Rays. Ti zase sázejí na týmový duch, když po cestě do Světové série porazili mocné New York Yankees i Houston Astros.

„Nejtěžší je myslet na něco jiného než na baseball, když jste zavření na pokoji. Občas potřebujete jít na čerstvý vzduch, zajít si na večeři a zabavit hlavu, což teď nejde. Museli jsme se přizpůsobit,“ potvrzuje další člen kádru Tampy Willy Adames.

„Největší problém je ta nejistota. Hráči mají zaběhnuté rutiny před zápasem i po něm a najednou jim je narušilo odložení zápasu či omezený pohyb,“ myslí si doktor Green. „I tak se ale dokázali skvěle zkoncentrovat a předvádět parádní výkony,“ chválí.

Třetinový výdělek

Hráči přinesli i finanční oběť, když si vydělají jen zhruba 37 procent z očekávaných letošních výplat, ale s tím se při absenci fanoušků a omezení počtu zápasů základní části téměř na polovinu počítalo. „Hodně nás to sblížilo jako tým, protože teď trávíme ještě víc času spolu. Snad nám to přinese i celkový triumf,“ přeje si hvězda Dodgers Mookie Bets, jehož tým je před šestým duelem ve vedení 3:2 na zápasy, a může tak v noci na středu sérii i celou sezónu ukončit.

Pro zbylých 28 celků ale už začal krušný podzim. Kluby tratí a projevuje se to i u těch nejbohatších. Chicago Cubs oznámili propouštění členů realizačního týmu i zaměstnanců stadionu a další týmy je budou zřejmě následovat. Podle očekávání se bude šetřit i na nových smlouvách pro hráče, což může způsobit rozepře v kolektivní dohodě mezi kluby a hráčskou asociací, která končí za rok.