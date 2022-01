Covidové exhibice, vášnivý otec a žena vyděšená z 5G. Co všechno škodí Djokovičově pověsti

Aktuální australská kauza je vlastně jen pokračováním, i když zatím nejvýznamnější kapitolou covidového příběhu, který se s Novakem Djokovičem táhne po celou dobu pandemie.

Světová jednička se vždy vyhýbala jasnému prohlášení, zda vakcinaci proti covidu-19 podstoupila, nicméně svůj postoj vyjadřovala jasně. „Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat,“ uvedl v dubnu 2020. O rok později pak přidal neurčitě: „Rozhodnutí, zda se nechám očkovat, nebo ne, si nechám pro sebe. Je to intimní rozhodnutí a nechci se pouštět do této hry pro a proti vakcínám, kterou bohužel v těchto dnech vytvářejí média.“

Covidové exhibice

Mezitím se hned několikrát situoval do hlavní role v covidovém dění. Například se mu vymklo z rukou pořádání exhibiční série. Zkraje léta 2020, kdy se stoply všechny turnaje, naplánoval pětidílnou Adria Tour, ovšem odehrál se jen úvodní turnaj v srbském Bělehradu. Do Černé Hory se skupina balkánských hvězd přesunout nemohla kvůli restrikcím a během klání v chorvatském Zadaru vyšel najevo pozitivní test Bulhara Grigora Dimitrova. Mezi čtveřicí nakažených hráčů byl nakonec i sám Djokovič, jemuž pak omlátili o hlavu, že se během turnaje a doprovodných akcí nedodržovala základní hygienická opatření, zatímco svět se vzpamatovával z paralýzy a snažil se vymyslet, jak v udržitelném režimu fungovat dál.

Djokovič měl za to, že „covidová situace v Srbsku a okolních zemích je opravdu jiná než v Americe nebo ve Velké Británii“. „Připomíná mi to, jako když říkáte dětem, aby nosily helmu, když se učí jezdit na kole. To je samé ‚ne, ne, ne, ne‘. Tak jedou, spadnou, a pak si helmu vezmou,“ pozvdechl si šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Před Australian Open 2021 zase Djokovič vyzval pořadatele, aby tenistům zkrátili přísnou karanténu a aby hráče přesunuli do soukromých domů s kurty. To kritizovali australští obyvatelé vyrovnávající se s dlouhým lockdownem a ohradili se také někteří kolegové v čele s Rafaelem Nadalem, podle nichž šlo spíš o politické gesto, aby upozornil na vlastní čerstvě založenou hráčskou asociaci.

Prostořeký otec

Pokud v minulosti čtyřiatřicetiletému Djokovičovi něco kazilo mediální obraz, byly to spíš občasné projevy balkánské horkokrevnosti a ostrá prohlášení jeho otce Srdjana. Tomu nejčastěji vadí, pokud se jeho syn netěší stejné oblibě jako konkurenti z velké trojky, tedy Roger Federer a Rafael Nadal.

„Když byl Novak světová trojka, bylo všechno v pořádku. Ale když je nejlepší, nemohou to lidé vystát,“ postěžoval si bývalý lyžař a restauratér. „Federer je nejlepším hráčem všech dob, ale to nebude dlouho trvat. S Novakem si k sobě během let vytvořili respekt, ale teď je k Novakovi čím dál víc nepřátelský,“ přidal k rivalitě.

Loni Novak Djokovič uvedl, že s otcovými plamennými výroky těžko něco zmůže. „Každý myslí svou vlastní hlavou. Já to musím akceptovat a respektovat. Můj otec je velice vášnivý muž. Chrání mě a miluje mě. A já vím, že to dělá s těmi nejčistšími a nejlepšími úmysly,“ řekl v Monte Carlu.

Vyhraněný názor má Djokovič senior samozřejmě také na současné dění v Melbourne, kde se jeho hoch snaží na výjimku z očkování startovat na Australian Open, kde obhajuje titul. „Skutečnost, že je z malé chudé země, se zjevně nelíbila některým mocným. Nelíbí se jim, že někdo z malé země může být nejlepší v jejich buržoazním sportu,“ nechal se Srdjan Djokovič slyšet na včerejší rodinné tiskové konferenci. U syna vyzdvihuje psychickou odolnost, s jakou nepříznivou situaci zvládá. „Nenechal by se od nikoho dostat na kolena. Je mentální obr, fantastický mladý muž, který nikdy nikomu neublížil, vždycky s každým dobře vycházel a vždy se snažil pomáhat.“

Začalo to lepkem

V souvislosti s Djokovičovým postojem ke koronaviru se do středu pozornosti dostal i hráčův zdravý životní styl, k němuž však nezřídkakdy přistupuje velmi netradiční cestou. Otevřel se jí poté, co mu v roce 2010 testy potvrdily podezření na nesnášenlivost lepku. K tomuto zjištění došel díky cvičení nutričního odborníka Igora Cetojeviče, jehož vzal posléze do svého týmu. Nejprve Djokovič tlačil pravou rukou proti ruce Cetojevičově. Poté totéž zopakovali s tím, že tenista si levou rukou držel na žaludku krajíc bílého chleba. „Byl jsem znatelně slabší,“ líčí Djokovič ve své knize Serve to Win.

Díky bezlepkové dietě se mu zlepšila kondice, prý se také zbavil alergie a astmatu. Místo pochyb o vlastních výkonech si začal věřit a nastoupil vítěznou cestu. „Změnilo mi to život. Od roku 2010 jsem se hodně posunul, co se jídla týče. Hledám nové cesty, jak zlepšit své zdraví,“ přiblížil Djokovič, jemuž byl podporou i zástup následovníků z různých oborů.

Každý den vstává před východem slunce, aby se se svou rodinou zúčastnil objímání, zpívání a skupinové jógy. Jako první pije teplou vodu, již téměř výhradně upřednostňuje, zatímco studená podle něj tělu neprospívá. Také zavrhl kofeinové nápoje. Hodně konzumuje med či proteinové koktejly na bázi hrachu. Pravidelně medituje a cvičí taiči.

Své problémy s loktem v roce 2017 chtěl řešit pouze přírodní léčbou, po několika měsících však přece jen šel na operaci, což vzápětí oplakal. „Měl jsem pocit, že jsem zradil sám sebe,“ sdělil.

Při své otevřenosti však dává prostor i podivínům majícím blízko k šarlatánství, jakým je třeba wellness guru Chervin Jafarieh se svou značkou Cymbiotika. Ve videopřenosech na Instagramu si například notovali v názoru, jak silou mysli lze měnit znečištěnou vodu na pitnou a toxické potraviny na poživatelné. Novakova žena Jelena zase sdílela konspirační teorie, že pandemie koronaviru souvisí se zaváděním mobilní sítě 5G.

A když Novak na Australian Open uspěje, má v Melbourne Parku přítele – brazilský fíkovník. Vylézt na něj je prý ta nejlepší oslava.