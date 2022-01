Ortel nad Djokovičem padne v pondělí. Pokud ho vyhostí, může přijít o další tři australské grandslamy

Vlastně během celého včerejšího dne bylo jméno Djokovič hlavním tématem srbských a australských médií. Internetových i tištěných.

A nejen médií. Ve chvíli, kdy celníci odmítli Novaku Djokovičovi povolit vstup do země, protože nesplnil podmínky pro udělení výjimky pro neočkované proti onemocnění covidem, nechal se premiér země Scott Morrison slyšet, že světová tenisová jednička opustí Melbourne nejbližším letadlem.

Jeho srbský protějšek Aleksandar Vučič kontroval, že celá balkánská země je na straně Djokoviče a že on udělá vše pro to, „aby obtěžování nejlepšího tenisty světa okamžitě skončilo“. Jak už to tak u politiků bývá, spletli se oba.

Červi v jídle

Djokovič zůstává u protinožců. Do pondělí 10. ledna mu bude druhým domovem Park Hotel v melbournské čtvrti Carlton, kde přebývají žadatelé o azyl. A jehož hosté na konci loňského roku sdíleli na sociálních sítích snímky jídel, jimiž prolézali červy, případně jste vše mohli zajíst plesnivým chlebem.

Zatímco jeho manželka Jelena i rodiče Srdan a Dijana Djokovičovi z dvacetinásobného grandslamového vítěze (devět majorů dosáhl právě na Australian Open) dělají pomalu mučedníka a stěžují si na přístup australských úřadů, sám čtyřiatřicetiletý rodák z Bělehradu momentálně mlčí.

„Možná vyměnil PR poradce, protože to by měl,“ poznamenal australský novinář Will Swanton. Ten podobně jako řada jeho kolegů situaci pozorně – a z první ruky – sleduje a připomněl, že si Djokovič malér způsobil tak trochu sám.

Ne svým postojem k očkování, respektive ke zveřejňování informací o tom, zda jste, nebo nejste očkovaní. Ne, na mysli má instagramový status, na kterém Djokovič na letišti ve své vlasti přeje všem šťastný nový rok a také opřený o bagáž oznamuje svou cestu vstříc vysněnému desátému titulu z Australian Open a historickému jednavacátému grandslamovému celkově (aktuálně jich má 20 stejně jako Federer a Nadal).

V tu chvíli bylo jasno, že dostal od pořadatelů prvního tenisového turnaje velké čtyřky zelenou v podobě vytoužené výjimky.

Jenže dal více než 20 hodin australským úředníkům na to, aby se na něj připravili. Že se tak stalo, už ví celý (nejen) sportovní svět.

Dle Australské pohraniční služby (ABF) nepředložil dostatečné dokumenty pro udělení razítka pro vstup do země. A strhla se mela.

Djokovič měl mít od pořadatelů turnaje schválenou žádost o výjimku dvěma na sobě nezávislými komisemi, které navíc ani nevěděly, že jde o něj. Jedna komise spadala pod Tennis Australia, ta druhá pod vládu státu Victoria, kde Melbourne leží.

Dle australských novinářů se vše řešilo na trase letiště – Craig Tiley (šéf Australian Open) – ministryně sportu státu Victorie.

A právě úřad Jaaly Pulfordové byl ten, který nakonec nepodpořil – dle celníků – neúplnou žádost o vstup do země.

Právníci Djokoviče si následně zajistili předběžné opatření proti okamžitému vyhoštění, které soudce Anthony Kelly posvětil, stejně jako australská ministryně vnitra.

Slyšení je naplánované na pondělní 10. hodinu, srbský tenista má „ochranu“ do 16. hodiny toho dne. Přesto soudce zároveň odmítl tlak od Tiley, aby rozhodl nejpozději do úterý 11. ledna, a s odkazem na známé spojení reagoval slovy, že „tady nebude ocas vrtěti psem“.

Zároveň je připraven telefonicky komunikovat se samotným tenistou, který má od něj šanci se hájit. Respektive doložit další důkazy pro svoji výjimku.

Výjimky v hledáčku

Ta sama o sobě budí obrovskou pozornost. Dokonce takovou, že ABF začala prošetřovat další dvě identické výjimky od Tennis Australia, na základě kterých dostali jiné osoby před Djokovičem (také spjaté s turnajem) povolení pro vstup do země.

Mezi možné důvody by šlo zařadit alergickou reakci na vakcínu, myokarditidu, špatnou odezvu na očkování nebo „státní“ zájem, což ale zjevně nebyl tento případ. Stejně tak jsou australská pravidla přísnější než ta evropská či americká, takže vám výjimku nezajistí prodělání onemocnění covidem v posledním půlroce.

Pondělní slyšení a rozhodnutí soudce bude zajímavé ještě v jednom ohledu. Pokud by byl Djokovič vyhoštěn a shledán vinným z předložení špatných nebo falešných dokumentů, hrozil by mu dle platných zákonů zákaz vstupu do Austrálie na další tři roky, tedy do 4. ledna 2025.

S ohledem na to, že letos oslaví rodák z Bělehradu 35. narozeniny, by to pro něj téměř jistě znamenalo definitivní konec nadějí na desátý titul z Australian Open.

Ale ani s tím rekordním jednadvacátým to nebude mít snadné. Pro neočkované je momentálně vstup zakázán i do Velké Británie (Wimbledon) a Spojených států (US Open). A na French Open se bude jistě chtít vrátit na trůn Španěl Rafael Nadal, který na rozdíl od Djokoviče očkovaný je...